Cordoglio Sindaco per scomparsa Giovanni Scuderi

NewTuscia – VITERBO – Ciao Giovanni, fai buon viaggio. Mi piace salutarlo così Giovanni Scuderi, carissimo amico di mio padre. Un viterbese storico, molto conosciuto e apprezzato in città anche e soprattutto per il suo spirito imprenditoriale. La sua lungimiranza lo ha portato ad avviare, far affermare e consolidare sul mercato quella che oggi è una vera e propria catena di negozi di abbigliamento con il suo nome. Mi stringo al dolore dei figli Giovanni e don Luca, e dell’intera famiglia Scuderi.