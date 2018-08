Concerto Dodi Battaglia a Ronciglione

NewTuscia – RONCIGLIONE – Musica d’autore a Ronciglione, in occasione dei festeggiamenti del Patrono san Bartolomeo.

Con l’organizzazione di Roberto De Lorenzo e A ntonio Moretti, Dodi Battaglia, dopo aver portato le sue canzoni in giro per l’Italia in tutta Italia, toccherà Ronciglione con il suo Tour “…e la storia continua…Tour 2018.”

Cantautore e polistrumentista, l’ex chitarista dei Pooh, ci farà rivivere le canzoni della nostra giovinezza, i grandi successi dei Pooh e qualche suo inedito.

Il concerto si terrà nella splendida cornice di Piazza Principe di Piemonte il 21 Agosto a partire dalle ore 22:00.

Ascolteremo le più belle canzoni, da “Noi due nel mondo e nell’anima”, a ” Tanta voglia di lei”, a “Pensiero”

Sarà una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, in cui Dodi Battaglia darà vita ad un live con i suoi maggiori successi adatto a tutte le età.

I biglietti, con posti limitati seduti, si possono acquistare presso:

Tabaccheria Centrale in Piazza Vittorio Emanuele (0761.627321)

Video Più a Via Capranica, n°29 (0761.650256)

Area degli allegati