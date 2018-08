A Civitella d’Arna torna la Festa delle Campane e del Dialetto Perugino

NewTuscia – PERUGIA – Nel mese di agosto Civitella d’Arna si anima per ospitare l’edizione 2018 della festa delle campane e del dialetto perugino, a cura dell’associazione Proarna.

Questa mattina l’evento, in programma a Civitella d’Arna dal 17 al 26 agosto 2018, è stato presentato in piazza IV novembre alla presenza del vice sindaco Urbano Barelli e dell’assessore Dramane Wagué al termine di una sfilata in costume composta da circa 40 figuranti, tra cui il parroco del tempo don Francesco Baldelli, il conte Giustiniano Degli Azzi e la signora Giulia accompagnati da un cavallo e calesse; questi ultimi nel 1850, anno della fusione delle campane, erano i proprietari del castello.

La sfilata è stata solo un assaggio di uno spaccato di vita contadina di metà ottocento che viene riproposta nell’ambito della festa.

Presenti, oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, anche Lamberto Salvatori, presidente della Proarna, Giuseppe Tufo, storico e regista della rievocazione storica, alcuni rappresentati dell’Accademia di Belle Arti di Perugia e Carrara, impegnati nella realizzazione della mostra Dentro e Fuori, e Sara Tosti curatrice della mostra.

La mostra nasce come idea di percorso di opere contemporanee, allestite all’esterno ed all’interno del castello di Civitella d’Arna e testimonia come in un piccolo paese che conta poco più di quattrocento abitanti, è possibile proporre manifestazioni di alto valore artistico e favorire una rinnovata crescita armonica tra uomo e ambiente.

La correlazione che si attua tra spazio interno ed esterno è intesa nel duplice valore di luoghi da visitare, ma anche in quello di luoghi dell’anima, che si confronta con l’universo intero.

Le campane rappresentano anch’esse questi duplici valori: la diffusione dei suoni e delle idee che sgorgano libere in un luogo ancora privilegiato sotto molti aspetti, i contrasti tra dentro e fuori, titolo di questa edizione, il silenzio ed il suono, la festa e la morte.

L’intento è in sintesi quello di sviluppare un’azione di conoscenza volta a riconoscere l’ambiente come parte di noi stessi, cioè di riconoscere e riconoscersi in Civitella d’Arna, luogo ideale per scambiare idee, per un confronto tra uomo e ambiente, creando così un piccolo itinerario interno ed esterno tra anima e natura.

Gli spazi destinati alle installazioni e individuati all’interno (il castello) ed all’esterno (il parco), su indicazioni degli artisti stessi, evocano percorsi poetici perché i luoghi sono intenzionalmente scelti per diffonderne le caratteristiche storiche, le usanze, la memoria, le attitudini degli abitanti e armonizzati….dal suono delle campane.

COMPLETATA LA MANUTENZIONE, Il MINIMETRO’ RIAPRE DA DOMANI, MARTEDI’ 14 AGOSTO

La Società Minimetrò S.p.A. informa che il minimetrò verrà riaperto al pubblico martedì 14.8 con l’orario dei giorni feriali 7.00 – 21.05 (ultima corsa), a seguito del completamento dell’attività di manutenzione programmata, visite e prove periodiche previste dalle normative vigenti, effettuata anche alla presenza dei rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Provincia di Perugia.

ONDATE DI CALORE/ DICHIARATO IL LIVELLO 3 (FORTE DISAGIO) PER LA GIORNATA DI OGGI, LUNEDI’ 13 AGOSTO

A seguito del bollettino trasmesso in data odierna, lunedì 13 agosto 2018, dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute con il quale, anche per la giornate di oggi, lunedì 13 agosto è prevista la temperatura massima percepita di 33 gradi, con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, è conseguentemente dichiarata ulteriormente estesa, anche per la giornata di oggi, lunedì 13 agosto 2018 la fase di forte disagio ( livello 3 ).

Pertanto, considerato quanto contenuto nel piano Comunale di Gestione per l’emergenza calore, nell’orario di ufficio le richieste di aiuto o informazioni dovranno pervenire al numero 075 577 4410 o 577 4465; negli altri orari, fino alle ore 18,00, sarà operativo il numero di telefono della centrale operativa dei Vigili Urbani 075 5723232 allo scopo di ricevere le telefonate del cittadino in difficoltà.

I Vigili Urbani provvederanno poi ad avvisare il Dirigente dell’area Risorse ambientali Smart City e Innovazione che avviserà il reperibile di turno della protezione civile, che oltre a dare immediate informazioni sul comportamento da adottare, predisporrà, per chi ne farà richiesta, l’eventuale trasferimento di persone presso le aree di accoglienza individuate dall’Area Sanità ed Assistenza sociale e veterinaria.

Si invita la popolazione a rischio ad adottare le seguenti misure qualora temperatura e l’umidità dell’aria aumentino: