Bagnoregio saluta l’imprenditore Marucci

NewTuscia – BAGNOREGIO – In questi giorni ci ha lasciato Enzo Marucci, un imprenditore che negli anni ha dato tanto a Bagnoregio. Persona che ha preso parte alla vita del paese, ricoprendo incarichi amministrativi di consigliere e assessore all’interno dell’amministrazione comunale.

“Ci tengo a ricordarlo con affetto – così il sindaco Francesco Bigiotti -. Enzo veniva da una famiglia contadina e con intelligenza e impegno era riuscito a mettere in piedi un’azienda di successo come l’Etruscan. Per decenni la sua intuizione di attivarsi nella rigenerazione dei pneumatici ha dato lavoro a più di venti persone, una bella realtà per un paese di poco più di tremila anime. Negli ultimi tempi le cose non stavano andando bene ma questo non può cancellare quanto dato in precedenza”.

Marucci ha ricoperto per diversi anni anche il ruolo di presidente della Fondazione Agosti ed è stato attivo all’interno della società sportiva di Bagnoregio.