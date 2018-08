Bagnoregio, Profili: “Ad agosto il 30% in più di turisti dello scorso anno”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Ad agosto il 30% in più di turisti dello scorso anno. Abbiamo prestato più attenzione alle piccole cose. Avviato con la croce rossa progetti bellissimi come “Bagnoregio pese cardio-protetto”, con i totem che stiamo istallando in questi giorni. Dal Civita Cinema a tutti gli altri eventi di questa estate che dureranno fino a settembre.

Abbiamo iniziato l’anno con l’abolizione del costo della mensa e dei passi carrabili. 40mila turisti nel weekend di Pasqua che sono numeri impensabili fino a qualche anno fa che hanno posizionato Civita subito dietro le più grandi attrazioni d’Italia come Colosseo ed Uffizi. Continuiamo a lavorare per migliorare, proporre, ascoltando. Vi auguro buone vacanze e buon ferragosto.

Luca Profili Vicesindaco di Bagnoregio