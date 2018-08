Sport’n’Roll: dai Doppio Senso al Calcetto Saponato, ecco il programma degli appuntamenti di lunedì 13 agosto

NewTuscia – TARQUINIA – Si riparte: inizia lunedì 13 agosto la versione agostana di Sport’n’Roll, evento che mescola nelle serate di Tarquinia Lido appuntamenti sportivi, intrattenimento musicale e tanti spunti di divertimento per tutte le fasce d’età e tutti i gusti.

Per la serata di apertura, la grande novità tarquiniese del Calcetto Saponato: dalle 19 e 45 chiunque può creare la propria squadra di amici, prenotare e giocare gratuitamente sul campo in piazza degli eventi. Ad animare la piazza, il dj set e, alle 21 e 45, anche una lezione gratuita di Zumba a cura dell’ASD Sunflower Academy.

Di fronte, nel tratto di spiaggia allestito per i tornei, la Next Generation Arena, torna il Beach Tennis, con un torneo che si annuncia adrenalinico come quello disputatosi a luglio.

Ancora sport in piazzetta di Benvenuto, allo stabilimento balneare La Pineta, con l’esibizione – alle 21 e 45 – delle ginnaste di Arteritmica Tarquinia.

Per la musica, invece, doppio grande appuntamento: alle 22 aprono Lez Bon-Ton a piazza dello Sport; quindi, alle 22 e 30, in piazza della Cantera, arrivano i Doppio Senso: grande attesa per l’esibizione tarquiniese della cover band di Vasco Rossi che da anni spopola sui palchi del Lazio e non solo, con frequenti collaborazioni con musicisti della band del Blasco.

Altre informazioni potranno via via reperite sui canali social – Instagram e Facebook – di Sport’n’Roll.

Sport’n’Roll è organizzato dalla ProLoco Tarquinia con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione di Assotur, Sib, Evensound, Domus Artis, Cag e Camping Village Riva dei Tarquini.