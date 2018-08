Sport’n’Roll anima Tarquinia Lido: ecco le band per la settimana di Ferragosto

NewTuscia – TARQUINIA – Tanto sport, tanta adrenalina, tanta musica: Sport’n’Roll non cambia ingredienti per il suo ritorno a Tarquinia Lido e dal 13 al 18 agosto – con pausa per la sera di Ferragosto – propone una line up musicale per ogni gusto.

Inizio col botto, lunedì 13, quando in piazza della Cantera si esibiranno live i Doppio Senso, portando al Lido le sonorità di Vasco Rossi. Poco distante, a piazza dello Sport, tornano ad esibirsi i Lez Bon-Ton.

Martedì 14, invece, ad aprire la serata in piazza dello sport sono gli Italian Job, mentre a piazza della Cantera sale sul palco La Banda Bramante. Giovedì, in piazza dello Sport, live per Davide e Simona, mentre in piazza della Cantera sono di scena i The Glam.

Venerdì 17 agosto in scena i British Invasion a piazza dello Sport e The Clover in piazza della Cantera, mentre la chiusura di sabato 18 è affidata a The Sofa Band a Cartoon Shock, che porteranno al Lido tutta una serie di cover delle sigle dei cartoni animati.

Altre informazioni potranno via via reperite sui canali social – Instagram e Facebook – di Sport’n’Roll.

Sport’n’Roll è organizzato dalla ProLoco Tarquinia con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione di Assotur, Sib, Evensound, Domus Artis, Cag e Camping Village Riva dei Tarquini