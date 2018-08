A Francesca Napoli il prestigioso “Scrivere Donna – Daniela Marrozzi” del Premio Culturale ArgenPic 2018

NewTuscia – TARQUINIA – Cresce l’interesse per la prima delle Cerimonie di Premiazione in programma previste per la 3ª Edizione del Premio Culturale ArgenPic che si svolgerà Mercoledì 16 agosto (ore 18,00) presso l’Area Eventi Pineta AVAD di Tarquinia Lido (Lungomare dei Tirreni). Nell’attesa di conoscere chi siano, tra i Finalisti già resi noti, i Vincitori delle quattro Sezioni ( Racconti, Poesia, Giornalismo, Libri Inediti ) contemplate dal regolamento e le assegnazioni specifiche relative a Premi, Attestazioni e Segnalazioni Speciali (Bibliotheka Edizioni, Borgo dell’Argento, Oltrepensiero), gli organizzatori, come ormai prassi, anticipano il nome della vincitrice del Premio Speciale Scrivere Donna, intitolato a Daniela Marrozzi.

Il prestigioso riconoscimento della Giuria ArgenPic di pertinenza presieduta da Antonio Bartalotta (Ipse Dixit – Delegazione Romana dell’Accademia Italiana del Peperoncino) è stato attribuito per il 2018 all’artista e poetessa di Tarquinia Francesca Napoli per la poesia “Otto settembre: quelle scarpe sanno (A mio padre)”.

Questa la Motivazione della Giuria per assegnazione del Premio: «Francesca Napoli, attrice amatoriale e poetessa da anni impegnata nelle tematiche legate al mondo femminile, riceve il premio Scrivere Donna 2018 per una delicata lirica dedicata al padre: “Otto settembre: quelle scarpe sanno”. L’autrice con sapienti pennellate riesce a rievocare nella vicenda del genitore la tragedia di migliaia di italiani rimasti allo sbando, senza istruzioni da seguire e senza alcuna protezione, dopo l’armistizio proclamato da Badoglio in quel fatidico 8 settembre del 1943. Francesca si fa al tempo stesso custode della Memoria, raccogliendo una testimonianza che non può e non deve andare perduta, se si vuole impedire che atrocità del genere si ripetano».

FRANCESCA NAPOLI

Francesca Napoli, residente in Tarquinia (Vt), nasce a Cosenza. Diplomata in Ragioneria, ha frequentato la Facoltà di Scienze Naturali presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha lavorato presso una società di progettazioni e depurazione condotte. Nel 1986 viene chiamata a far parte della 4a Corte d’Assise d’Appello in qualità di giudice popolare. In questa occasione conosce l’attuale marito proveniente da Tarquinia (Vt), dove si trasferisce e dove vive tuttora. Appassionata di teatro, entra a far parte della compagnia amatoriale di Teatro Popolare, collaborando per 25 anni come attrice. Ai suoi impegni affianca l’interesse per la poesia. Dal 1995, per diversi anni, ha offerto la sua valida collaborazione all’organizzazione del Festival “Accendi un sorriso”, spettacolo annuale a favore dell’adozione a distanza. Dal 2007 partecipa alla manifestazione annuale per la Festa della Donna presentando sue poesie pubblicate sui quaderni “POESIA AL FEMMINILE” editi dalla S.T.A.S (Società Tarquiniense d’Arte e Storia”). Nel 2010, ha partecipato ad un Concorso Nazionale on line di Poesia e Letteratura classificandosi al secondo posto. Nel 2017 consegue il terzo posto nella sezione “Poesia” del concorso ARGENPIC con la lirica “L’ALTALENA DI ALTZEIMER”

“SCRIVERE DONNA” NEL RICORDO DI DANIELA MARROZZI

Ogni anno tra i finalisti o i concorrenti che hanno partecipato a tre specifiche sezioni del concorso (Giornalismo, Poesia, Racconti) viene selezionata dalla Giuria di pertinenza un’opera scritta da una donna o riguardante tematiche femminili relative agli argomenti del Premio Culturale ArgenPic a cui viene assegnato il Premio Speciale “ArgenPic Scrivere Donna” che è intitolato a Daniela Marrozzi, prematuramente scomparsa due anni fa, figlia del Presidente storico e fondatore (Giorgio Marrozzi) del Borgo dell’Argento, l’Associazione ideatrice del Concorso, attualmente guidata da Silvana Passamonti, e in passato di tante altre manifestazioni sia con valenza storica che di impegno sociale o specifiche nel recupero di tradizioni gastronomiche tipiche della Maremma Laziale.

Daniela, che, per tanti anni, è stata supporto insostituibile nella realizzazione di eventi tra i quali anche il Premio e la Festa del Peperoncino ArgenPic, è tutt’ora un punto di riferimento e di esempio da seguire per tutti coloro che supportano le attività del Borgo dell’Argento. Impegnata nella vita come operatore sanitario e dirigente amministrativo presso l’Ospedale di Tarquinia, per alcuni anni ha ricoperto anche incarichi in seno al Consiglio Comunale della città tirrenica (due legislature) con particolare riferimento agli Assessorati al Turismo, allo Spettacolo ed ai Servizi Sociali. Costante l’impegno profuso nell’assistenza ai disabili e spiccata la sua sensibilità verso i problemi esistenziali e contingenti delle persone con le quali, per ragioni legate alla sua professione, entrava in contatto ogni giorno.

CONSEGNA DEL PREMIO

Il Premio Speciale della Giuria “ArgenPic Scrivere Donna Daniela Marrozzi” 2018 assegnato a Francesca Napoli, autrice della poesia “Otto settembre: quelle scarpe sanno (A mio padre)”, sarà consegnato all’artista nel corso della prevista cerimonia del 16 agosto dai familiari di Daniela la cui figura sarà ricordata nel corso dell’evento al quale parteciperà oltre alla madre Silvana Passamonti, Presidente dell’Associazione Borgo dell’Argento (Delegazione di Tarquinia dell’Accademia Italiana del Peperoncino) ideatrice della Festa e del Premio ArgenPic, anche il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Tarquinia, Martina Tosoni.

IL CALENDARIO DELLE PREMIAZIONI ARGENPIC 2018

Ecco il Calendario di tutte le Premiazione di ArgenPic che avranno tutte luogo dopo ferragosto nell’ Area Eventi Pineta AVAD di Tarquinia Lido con inizio alle ore 18,00 : Giovedi 16 Cerimonia di Premiazione per le Sezioni Giornalismo – Poesia – Racconti – Libri inediti, Premio Scrivere Donna. Venerdì 17 sarà la volta della Sezione Libri Editi. Sabato 18 cerimonia per le Sezioni Fotografia e Vignette. Domenica 19 Premiazione Mostra-Concorso per la Pianta più Bella di Peperoncino. Sabato 25 premiazione dei vincitori della Sezione Cortometraggi. Per Giovedì 23 è, invece, prevista al Cinema Etrusco di Tarquinia (evento promosso dalla DG Cinema & Consulting e Gérôme Bourdezeau) la presentazione e proiezione in anteprima dei cortometraggi finalisti presentati al Premio Culturale ArgenPic 2018 che saranno premiati appunto Sabato 25 nell’ Area Eventi della Pineta Avad di Tarquinia Lido. Nel corso dell’evento gli spettatori presenti in sala al Cinema Etrusco potranno votare per l’assegnazione del Premio del Pubblico. Il Complesso delle Manifestazioni di ArgenPic sono Patrocinate dal Comune e dall’Università Agraria di Tarquinia e dall’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio).

Premio Culturale ArgenPic