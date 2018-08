Tennis Club Acquapendente celebra il Patrono Sant’Ermete Martire

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il Tennis Club Acquapendente si appresta ad organizzare l’evento sportivo più importante dell’anno. Per celebrare il Patrono Sant’Ermete Martire, da Giovedì 16 a Domenica 26 Agosto si svolgerà un Torneo Open maschile (montepremi € 1.000). Sui due campi in terra battuta curati con la solita maestria dal custode Fausto Piazzai, i primi a scendere in campo saranno i Categoria 4 nell’ambito di un tabellone a denominazione “limitato” che assegnerà il proprio titolo.

I quattro semifinalisti approderanno al tabellone superiore di Categoria 3 che si snoderà secondo il medesimo percorso. Da Giovedì 23 entreranno in campo i grandi calibri di Categoria 2 che daranno vita all’atto finale, sfidando nei turni preliminari i giocatori provenienti dai tabelloni inferiori. Tutti coloro che vorranno ricevere ulteriori informazioni sull’evento, potranno contattare il 339-1607635 (navigando in internet asdacquapendente@gmail,com).

GIORDANO SUGARONI