Continuano i controlli sulle spiagge di Sant’Agostino e San Giorgio

NewTuscia – TARQUINIA – Stamattina si è svolto un sopralluogo da parte della Polizia Locale, la Guardia Costiera e la G.E.N. (Guardie Ecozoofile Ambientali) che monitorando le spiagge sopra citate hanno rilevato numerose infrazioni da parte dei bagnanti che frequentano queste zone.

L’azione delle Forze di Polizia ha portato al sequestro di diverso materiale contraffatto, così come sono stati sanzionati coloro che si ostinano a parcheggiare in divieto di sosta o sotto gli alberi della pineta di San Giorgio.

Sono stati anche invitati alcuni signori ad interrompere la pratica della pesca vietata nelle ore diurne.

Ulteriori controlli sono stati effettuati dai Carabinieri Forestali che hanno elevato anch’essi delle contravvenzioni.

“Prosegue l’attività di controllo e monitoraggio su tutto il litorale tarquiniese- dichiara il consigliere incaricato alla Protezione Civile Roberto Benedetti-Stamattina ho partecipato con le Forze di Polizia a questa ennesima attività di prevenzione e repressione delle infrazioni che vengono compiute sulla spiaggia e lungo la costa”.

Gli esercenti degli stabilimenti balneari hanno espresso il loro apprezzamento per l’attività svolta che sarà di carattere continuativo, soprattutto nella settimana di Ferragosto in vista delle numerose presenze di bagnanti su tutto il litorale tarquiniese. L’opera , portata avanti dall’Amministrazione Comunale, si svolge nell’intento di sensibilizzare i cittadini a rispettare l’ambiente prevenendo i rischi di incendi nelle zone in questione, soprattutto nel periodo estivo dove il caldo e le cattive abitudini tendono ad incentivarli.