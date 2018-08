Acquapendente, al via il “Festival della Cultura di Frontiera”

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – L’Architetto Dottor Renzo Chiovelli, ha presentato ufficialmente nella mattinata di Giovedì il progetto 2018 “Festival della Cultura di Frontiera”. “Siamo giunti alla quarta Edizione”, sottolinea, “e tra i principali eventi in programma spiccano una serie di incontri-passeggiate notturne alla scoperta delle peculiarità storico-artistiche di Acquapendente, da sempre una Città “vista di passaggio” grazie alla sua posizione storica sulla Via Francigena e sulla Cassia poi, che e ha fatto uno dei luoghi più descritti nei diari dei viaggiatori e più immortalati in stampe di atlanti di città e schizzi di viaggio. P

artendo dall’Arcivescovo Sigerico fino ad arrivare agli attuali pellegrini francigeni, sono passati per Acquapendente Petrarca, Poliziano, Cellini, Castiglione, Cervantes, Goethe, Montaigne, Casanova, De Sade, Canova, Dickens, Dumas, Tolstoj, Viollet Le-Duc, Ruskin, Leopardi, D’Annunzio. Durante queste passeggiate rivivremo località dimenticate come “L’Altare delle Streghe”, “Il passo di Malamoch” o, “La pedalata d’Orlando”. Alle passeggiate prenderà parte l’artista francese Jozef Bonnot che eseguirà degli schizzi souvenirs durante il percorso”. Tutti coloro che vorranno ricevere informazioni più dettagliate evento potranno contattare lo stesso Chiovelli a chiov.re@gmail.com.

GIORDANO SUGARONI