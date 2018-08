Tuscia in Jazz al Lago di Vico il 14 agosto con Sarah Jane Olog e Luca Casagrande

NewTuscia – RONCIGLIONE – Dopo il successo di pubblico ottenuto con il Big Band Festival il Tuscia in Jazz torna a Ronciglione il 14 agosto con una grande serata di musica in Riva al Lago di Vico. Dalle ore 19.30 alle 02.00 il festival in collaborazione con lo storico Ristorante Fiorò in via dei Noccioleti, organizza una grande festa estiva all’insegna della musica. Si partirà al tramonto con un Dj Set di brani selezionati e un apericena in riva al lago. Alle 22.30 sarà il momento della musica live con il concerto del duo Sarah Jane Olog e Luca Casagrande. I due reduci dal tour con Max Giusti e i concerti in giro per lo stivale il 14 agosto saranno ospiti del Tuscia in jazz Festival. Dopo il concerto la serata proseguirà con una festa in riva al lago con Dj Set. Il festival è patrocinato dalla Regione Lazio, il Comune di Ronciglione, Unipolsai e Unicoop Tirreno.

Tornando agli aritisti Sarah Jane Olog (cantante, pianista, compositrice, paroliere e arrangiatrice) vanta collaborazioni artistiche di grande spessore sia a livello nazionale che internazionale. Dalla partecipazione al “National Theatre of Opera and Ballet of Albania” di Tirana (Albania) al tour teatrale con Max Giusti(con cui collabora anche come corista in vari programmi televisivi dellaRai.tv e perRadio 2 SuperMax). Nel 2014 partecipa come corista al “Made in London Tour 2014” della cantante Noemi (Noemi Official). Nel 2015 è semifinalista al talent Rai The Voice of Italy e nello stesso anno, su un testo di Ivan Cotroneo, e musica di Andrea Guerra, registra “La mia felicità” che farà parte della colonna sonora della fiction di Rai1 “È Arrivata La Felicità”. Con lei, per gli amanti del blues un’icona italiana di questa musica il chitarrista Luca Casagrande.

Nato a Roma nel 1964. E’ uno dei fondatori della Jona’s Blues Band distintasi nel panorama musicale romano sia per le importanti collaborazioni musicali, sia per la partecipazione ad importanti festivals internazionali (Calagonone Jazz Blues, Pistols Blues ’94). Ha collaborato e suonato con molti artisti Italiani e stranieri, come Roberto Ciotti, Herbie Goins, Chicago Beau, Harold Bradley, Lavori in corso, Marco Armani, Dodi Moscati, Paolo Pietrangeli, James Cotton, Jimmy Witherspoon. Per chi volesse quella sera sarà possibile partecipare all’apericena o cenare in riva al lago prenotando al 0761 612036 – 331 7112284. Dopo il 14 agosto il Tuscia in Jazz ritornerà a Ronciglione dal 31 ottobre al 4 novembre con i suoi seminari didattici e una serie di concerti nel Teatro Petrolini e in altre sale eventi della città. Per info visitate la pagina Facebook/Tusciainjazz o il sito www.tusciainjazz.it