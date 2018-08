Taglio erbacce e pulizia caditoie a Viterbo, sindaco Arena: “Viterbo sarà più decorosa”

NewTuscia – VITERBO – Taglio delle erbacce sul ciglio dei marciapiedi e a bordo strada e pulizia delle caditoie, domattina al via i lavori. Lo comunica il sindaco Giovanni Maria Arena che in questi giorni si è impegnato per il reperimento dei fondi necessari all’intervento straordinario.

“Un intervento divenuto ormai urgente e non più rinviabile – ha sottolineato Arena –. Il centro storico, e non solo, è invaso da erbacce e sterpaglie. Molti cittadini ci hanno segnalato più volte questa situazione. Stesso discorso per le caditoie da ripulire, altra criticità da sanare, anche in previsione di improvvisi temporali estivi. Una volta terminati i lavori, la città si presenterà agli occhi dei viterbesi e dei turisti con un aspetto migliore e di sicuro più decoroso”.