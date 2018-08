Sampdoria – Viterbese, presentazione delle squadre

di Valentino Cesarini

Maggio 1991: La Sampdoria si laurea campione d’Italia, mentre la Viterbese chiude al tredicesimo posto nel girone H di Interregionale e retrocede sul campo (fu ripescata successivamente).

Maggio 1992: La Sampdoria perde la finalissima di Coppa dei Campioni a Wembley contro il Barcellona a causa di una punizione di Koeman ai supplementari, mentre la Viterbese arriva terza nel girone F di Interregionale, pareggiando la sfida decisiva contro il retrocesso Grosseto.

Sono passati ventisette anni, tanti: il calcio è cambiato, l’Italia e il resto del mondo è cambiato, ma fa sempre un certo effetto rivivere la storia sportiva. Chi sognava all’epoca e negli anni recenti di assistere a una gara ufficiale fra Viterbese e Sampdoria, fu preso per pazzo e sognatore. Ma sappiamo che a volte i sogni si avverano e domenica alle 20.30 saranno esauditi.

Al Marassi di Genova, in uno stadio da brividi, che ha visto tantissimi campioni passare, ha ospitato tante partite importanti, ma purtroppo anche episodi negativi che con il calcio non dovrebbero avere nulla a che fare, va in scena il terzo turno di Tim Cup: Sampdoria-Viterbese! I ragazzi del Presidente Camilli si sono guadagnati i blucerchiati dopo aver schiantato l’Ascoli nel turno precedente. Sarà scritta la storia per il club gialloblu, sarà emozionante per i quasi 400 tifosi gialloblu che saranno nel settore ospiti del Marassi. Dalla Tuscia ci si è mossi in massa, tre pullman organizzati e tante macchine al seguito per assistere ala storia. C’è chi ha rinunciato ad un giorno al mare con la propria fidanzata, chi ha fatto di tutto cambiando turni a lavoro, chi ha posticipato le partenze per le vacanze.

Non sarà facile, anzi, sulla carta l’esito appare scontato, ma è calcio d’agosto, tutto può succedere anche perchè il pallone è rotondo. La Viterbese in due gare ufficiali ha dimostrato una difesa quadrata che non subisce goal, l’attacco può contare sulla velocità e l’imprevedibilità di Vandeputte, Zerbin e Bismark e sulla fisicità di Roberti e Polidori. In mezzo al campo Cenciarelli e i suoi compagni di reparto dovranno dare il 110% contro i mediani doriani. Forte dovrà parere le conclusioni di Ramirez, Defrel e Kownacki (Quagliarella non dovrebbe essere rischiato in vista dell’inizio del campionato) ed essere decisivo come contro il Rende.

Fra l’altro il 12 agosto, è il compleanno della Doria che festeggia i 72 anni.

Sarebbe scortese, ma non troppo, rovinare la festa e i festeggiamenti dei tifosi previsti sia prima che dopo la gara.

Non resta che attendere i minuti che mancano al fischio d’inizio e urlare a più non posso…. Dai Viterbo carica!