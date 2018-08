Novità in casa del Volley Club Nepi

NewTuscia – NEPI – Il Volley Club Nepi e Giacomo La Rossa si ritrovano.

Tornato dopo anni di inattività lontani dalla pallavolo, rientra con un doppio ruolo, quello dirigenziale di Responsabile di tutta l’Area Sportiva e non solo, ma anche quello di giocatore nella ritrovata Serie C nepesina (in consorzio con Civita Volley).

dopo aver svolto tutti i campionati giovanili tra Nepi, Civita Castellana, partecipa da titolare alla Selezione Provinciale del 2000 e successivamente alla Selezione Regionale del Lazio del 2001 al Trofeo delle Regioni di Urbino. Con Civita Castellana partecipa a 2 stagioni di serie B2, per poi terminare, temporaneamente, a Nepi gli ultimi suoi anni pallavolistici, non prima di aver partecipato ad una promozione in serie D ed aver riportato in pianta stabile nei Campionati Regionali, il sodalizio nepesino.

E’ bastata una chiacchierata tra amici, tra il Presidente Giuseppino Brunetti, Giuseppe Poscolieri (che coordina tutte le attività) e Giacomo La Rossa, con una stretta di mano, rientra nella società con tanto entusiasmo e voglia di fare come dimostrano le sue parole: “nell’ultimo anno ho ripreso a giocare con la società di Faleria e quando mi sono scontrato in campionato con Nepi, rientrare nel palazzetto dello sport dove ho trascorso molti anni mi ha fatto tornare indietro nel tempo e rivivere molte emozioni. Dopo un primo colloquio con la dirigenza, rappresentata da Giuseppe Poscolieri e con il Coach Giuliani, nella mia mente avevo già deciso di tornare a Nepi, il resto è stato facile”.

La società nepesina riparte per tornare protagonista come lo è stata nei suoi cinquantanni di storia, cosi conferma La Rossa: “La società ha voglia di crescere e stiamo costruendo una buona base, con un settore giovanile sia maschile che femminile in netta crescita, fino ad arrivare ai campionati di Serie, ad esempio la ritrovata C maschile oppure la Prima divisione femminile, per poi proseguire con il campionato Amatori CSI novità nella prossima stagione che sta per iniziare”.

Le novità non finiscono qui, ma questa è un’altra storia.