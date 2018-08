Pokerissimo Monterosi nell’amichevole di Cascia col Monterotondo

NewTuscia – MONTEROSI – Terminata l’amichevole del pomeriggio a Cascia. Netta l’affermazione dei ragazzi di mister Mariotti che calano un pokerissimo sull’Eretum Monterotondo. Piro e Nohman aprono le marcature. Nella ripresa si scatena Gagliardi autore di una doppietta. Alonzi sigla la cinquina. Ancora buone indicazioni per il tecnico del Monterosi Fc che lascia a riposo Gerevini, Pisanu e Falasca (quest’ultimo pronto a forzare i ritmi dopo ferragosto)

“E’ stato un buon allenamento – sostiene il direttore sportivo Emiliano Donninelli – vedo miglioramenti, la crescita del gruppo c’è. Oggi il test aveva il suo valore perchè affrontavamo una squadra di Eccellenza con valori importanti. Oltre a quello che sapevamo ci ha dato ulteriori indicazioni”.

Il Monterosi Fc chiuderà il ritiro di Cascia domenica 12 agosto quando è previsto il trasferimento ad Amatrice per il Triangolare di beneficienza con Flaminia e Trastevere (ore 16.00).

MONTEROSI FC-ERETUM MONTEROTONDO 5-0

Reti: 9’pt Piro, 32’pt Nohman, 15’st 29’st Gagliardi, 35’st Alonzi

MONTEROSI: Frasca, Giannetti, Leopardi, Valentini, Messina, Mastrantoni, Manoni, Palombi, Nohman, Abreu, Piro. A disp (subentrano nella ripresa): Chiangari, Francescangeli, Matrone, Gasperini, Rasi, Barbato, Pezzuto, Sabatini, Gagliardi, Alonzi, Napolitano. All. Mariotti M.

ERETUM MONTEROTONDO: Alessandri, Papa, Fabrizi, barbetti, Calabresi, Razzini, Rufini, Morici, Fortuna, Mastrantoni, Toscano. A disp. (subentrano nella ripresa) Bianchi, Tiscioni, Tomassetti, Bornivelli, Lupo, Ferrara, Mereu, Cericola, Fioravanti, Amendola, Baldinelli. All. Solimina C.