Settima edizione di Oriolo in Rosa

NewTuscia – ORIOLO ROMANO – Sabato 11 Agosto 2018 il Palazzo Altieri si tingerà di rosa in omaggio a tutti quelli che lottano o hanno lottato contro il tumore del seno.

Una giornata di informazione, condivisione e raccolta fondi per progetti di Susan G. Komen Italia e per Spazio Supporto Donna, unico presidio territoriale di Terapie Oncologiche Integrate e Prevenzion Terziaria dedicato alle Donne in Rosa della Tuscia.

Lo Spazio, nato da un lungo percorso promosso dalla Consulta di Genere, è il prodotto di un impegno che dura ormai da 7 anni.

In questo Spazio le pazienti oncologiche e le donne del territorio ricevono informazioni sulle corrette abitudini alimentari e sugli stili di vita da adottare.

Le utenti possono inoltre usufruire di trattamenti complementari e massaggi terapeutici, in forma gratuita. Oltre alle attività di prevenzione e supporto vengono organizzati incontri divulgativi e culturali, conferenze, presentazione di libri, laboratori di arte e lettura presso la Sala meeting, presente nella struttura.

Consulenza nutrizionale, laboratorio di autotrattamento del corpo, laboratorio di Qigong, riflessologia plantare, consulenza psicologica, corso di ricamo, laboratorio di cinema, corso di difesa personale, camminate benessere e……tanto altro è già stato realizzato.

Altre terapie Integrate prenderanno il via già da Settembre: Bioenergetica e yoga della risata, Mindfulness, agopuntura, yoga e…numerosi incontri, seminari e cineforum sono già in programma.

Vi aspettiamo numerosissimi già dal pomeriggio. Alle ore 17 Gianna curerà l’animazione per bambini. Alle 18 Letture in Rosa accompagnate dal violoncello di Violeta Molescu. In serata, saluto delle autorità civili e religiose, presidente Pro loco, presidente Acor, Dott. Magno e rappresentanti della Susan G. Komen Italia. Ore 21 sfilata di moda dello stilista Gianfranco Venturi.

Per finire intrattenimento musicale con il gruppo MeccanicaSuono

Saranno presenti stand informativi di G. Komen Italia e Spazio Supporto Donna.

Il Sindaco

Dott. Emanuele Rallo

Presidente Consulta di Genere

Sig.ra Graziella Lombi