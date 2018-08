Scritta sul muro nel centro storico, l’assessore Allegrini: “Confido nella collaborazione dei cittadini”

NewTuscia – VITERBO – Scritta sul muro in via Fontanella del Suffragio, l’assessore al centro storico Laura Allegrini condanna l’autore (al momento ignoto) del messaggio e stigmatizza questi indecorosi gesti. “Danneggiare la nostra città in questo modo è davvero vergognoso.

Sono certa che tutti i cittadini, non solo quelli del centro storico, siano indignati di fronte a questo irrispettoso atto. Per questo confido nella collaborazione di tutti, affinché venga individuato il responsabile e punito per il danno provocato al cuore della nostra città”. La scritta verrà rimossa nelle prossime ore.