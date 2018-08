Progetto di agricoltura sociale del Comune di Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – Il Comune di Vetralla, in qualità di ente capofila del Distretto Sociale VT 4, ha avviato un progetto sperimentale di Agricoltura Sociale per alcuni utenti in carico al Servizio della ASL dedicato al trattamento delle dipendenze.

Il modello di intervento, condiviso dai 13 Comuni del Distretto nella Programmazione dei Servizi Sociali 2017, vede coinvolti 12 destinatari – residenti del Distretto VT4 – in percorsi di tirocinio all’inter no degli spazi agricoli della Cooperativa Sociale Alicenova Onlus.

Il progetto sperimentale, realizzato in base alla Legge N.141/2015 e alla Legge regionale N.11/2016, è finanziato dalla Misura 5 del Piano Sociale di Zona per 33.650,61 euro ed avrà una durata di 6 mesi da agosto 2018.

I percorsi formativi si svolgeranno in gruppo e gli utenti, affiancati da lavoratori esperti e da agronomi, avranno la possibilità di acquisire nozioni e procedure fino allo svolgimento autonomo delle attività.

Con questo intervento il Distretto Sociale vuole creare delle opportunità di riscatto, personale e professionale, per quelle persone che hanno manifestato difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo a causa del loro trascorso di dipendenza.

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA