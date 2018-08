Percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale alla Asl per la tutela dei malati fibromialgici

NewTuscia – VITERBO – L’Associazione Fibromialgici “Libellula Libera” Viterbo e Provincia solidale con chi è affetto dalla sindrome Fibromialgica, chiede la vostra collaborazione nel fare informazione, per far sapere a tutte le persone affette da questa patologia che prossimamente si aprirà un percorso diagnostico terapeutico assistenziale presso la ASL di Viterbo, che mira a coinvolgere attivame nte la Regione Lazio nella presa in carico e nella tutela dei malati fibromialgici.

Tale percorso che possiamo definire innovativo ed unico si deve alla sensibilità e alla solidarietà delle Autorità Politiche e Sanitarie che hanno dato esito ad una petizione promossa nel mese di Giugno dal sodalizio. l’Associazione si farà portavoce delle istanze e del progetto.

I nostri contatti per tutti coloro che ancora non fanno parte dell’Associazione sono:

Presidente: 3474083507

Pagina facebook: Fibromialgici Viterbo e Provincia;libellulalibera.ass@lib

e-mail: ero.it

Dove potete parlare, scrivere e/o inviare le vostre richieste