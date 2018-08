Parcheggi di Villa Immacolata, il gestore replica a un lettore

NewTuscia – VITERBO – Spett.le Redazione ed Egregia Sig.ra Di Pietro, ammiriamo il Vostro redazionale, sempre attento e puntuale al territorio, ma questa volta, ci pregiamo di farvi notare alcune inesattezze pubblicate sul parcheggio di Villa Immacolata.

Ci fa piacere leggervi, perché questo ci dà modo di replicare con giusta causa e consapevolezza di poter smentire chi vi ha inviato le inopportune informazioni pubblicate.

Innanzitutto, i lavori sono partiti ad inizio anno ed hanno avuto per mesi ampia visibilità alla luce del giorno, prima di trasformare il parcheggio a pagamento.

L’intervento voluto dalla Dirigenza Ospedaliera e seguito dalla Parkservice, che è stata scelta grazie ad un Know-how di tutto rispetto, avendo all’attivo oltre 700 impianti in Italia, è stato necessario ed indispensabile in quanto erano proprio gli assistenti e gli stes si pazienti a lamentare la situazione precaria, tanto che, proprio i parcheggi erano “terra di conquista”, non controllati, non regolamentati e le aree più vicine agli ingressi della clinica erano costantemente occupate maggiormente dai dipendenti che sono i primi ad arrivare la mattina e gli ultimi ad uscire la sera, costringendo l’utenza a parcheggiare in fondo, molto lontano dagli ingressi stessi.

Il progetto, nel suo insieme, ha creato parcheggi per “disabili” che prima non esistevano, sia nel piazzale antistante l’ingresso e sia antistanti l’ingresso secondario ( tutti gratuiti!). Ha creato i posti per le moto e motocicli regolamentando di sorta una sosta prima selvaggia ed a ridosso delle entrate.

Sono state regolamentate le aree, dedicando ai dipendenti le aree sotto più distanti e lasciando ai visitatori, utenti e parenti dei pazienti proprio le aree migliori più vicine agli ingressi.

E’ stata riprogettata tutta la segnaletica orizzontale e verticale ( basti pensare che nell’area 1, ossia la prima più vicina all’ingresso principale, gli 80 posti di prima, tra l’altro sempre e costantemente occupati in gran parte dai dipendenti e non dai visitatori, oggi sono diventati oltre 130 e tutti a servizio dell’utenza in visita o in cura.).

Sono stati introdotti segnali di divieto di sosta dove prima le auto intralciavano i passaggi, frecce direzionali, segnali di limitazione della velocità ( mentre prima le auto sfrecciavano incuranti che la struttura ospitasse malati e degenti con patologie disabilitanti).

Non c’erano i passaggi pedonali e gli utenti erano costretti a camminare in mezzo alle auto ed alle ambulanze che entravano ed uscivano in tutta fretta; oggi invece, ci sono i passaggi pedonali protetti, bene indicati e sono stati realizzati in modo che l’utente, anche per chi arriva col pullman del servizio pubblico, può entrare all’interno della struttura camminando in un corridoio appositamente creato, con tanto di segnaletica orizzontale e verticale e tanto di strisce di attraversamento pedonale. I “corri doi” pedonali sono tutti delimitati da paletti e catene ad alta visibilità e catarifrangenti, ed a terra sono stati disegnati gli “omini pedonali” per indicare i passaggi e renderli più visibili possibile.

E’ stato messo a punto un sistema di videosorveglianza generale che prima non esisteva, tanto che gli stessi visitatori e dipendenti lamentavano atti vandalici e la paura di essere aggrediti, soprattutto la notte, era costante. Ora, la struttura è invece videosorvegliata anche alle aree esterne ( fino al cancello di ingresso) con un presidio h24 e le immagini sono rese disponibili agli organi di polizia.

E’ stato potenziato l’impianto di illuminazione esterna, illuminando alcuni punti prima poco illuminati, mentre i piazzali e la viabilità oggi godono di illuminazione maggiore data dalle lampade a led, all’insegna anche di un attenta riduzione di inquinamento e spreco di energia da parte della Direzione Ospedaliera. Addirittura anche i sistemi di automazione, tra i più performanti al mondo ( la casa costruttrice vanta oltre 16 mila impianti nel mondo) sono stati scelti all’insegna del risparmio energetico, difatti, godono di una funzione di sleeping, ossia si mettono in stand by ( a risposo) ogni volta che non ci sono transiti, consumando solo 4 watt di potenza ( neanche il consumo di un led del televisore di casa quando è spento!!).

Una nota la merita anche e soprattutto il piano comunicativo e tariffario.

Intanto, (a smentita di quanto a voi pervenuto e pubblicato) all’ingresso delle aree sono stati apposti il regolamento ed il tariffario ben visibili, almeno quattro mesi prima dell’avvio del servizio. Ampia pubblicazione si è data poi all’interno della struttura, con comunicazioni mirate e puntuali da parte della direzione e del gestore ( note a doppia firma). Ad ogni m odo il servizio a pagamento è iniziato un mese dopo l’inizio del servizio “gratuito”, proprio per rafforzare la comunicazione all’utenza e per affinare le procedure di ingresso, uscita e pagamento.

Ma l’attenzione ci pregiamo porla proprio sulle tariffe.

Intanto è doveroso far sapere a tutti che il 90 per cento delle categorie non “paga” nulla! Ossia “zero euro”! né al giorno , né al mese, né all’anno!

Tra questi: i dipendenti, gli universitari, i manutentori, i docenti, i tirocinanti, gli infermieri, gli assistenti sanitari, i disabili, gli assistenti degli ospiti della RSA…etc. Per questi ultimi sono state dedicate delle multi tessere gratuite ( anche fino a 5 per paziente) con accesso alle aree gratuite e sono stati riservati abbonamenti ( per l’accesso alle aree a pagamento) veramente calmierati, ossia a 30 euro mese ( cioè appena 1 euro al giorno!) pur godendo di tutti i servizi prima elencati e delle aree comunque dedicate gratuite!.

Le tariffe orarie invece sono state scelte in modo da rendere leggera la sosta a tutti gli altri, difatti, i primi 20 minuti sono gratuiti per permettere lo scarico e carico pazienti, il ritiro di referti..etc, mentre1 euro ( compresa IVA!) scatta dal 21° minuto e vale fino ad 1 ora e venti minuti, ossia vale 80 minuti dopo l’ingresso!).

Queste sono tariffe improponibili? Quando in altri ospedali siamo abituati a pagare anche 3 euro l’ora già dal primo minuto e non abbiamo aree dedicate, videosorvegliate o passaggi pedonali protetti??

E’ vero che la sosta dopo la sesta ora diventa 8 euro al giorno, ma la sosta media calcolata in questi mesi è decisamente di 2 ore procapite, quindi, significa che un utente sosta mediamente due ore e paga mediamente al massimo 2 euro al giorno iva compresa, ricevendo in cambio tutti i servizi che prima non esistevano.

Quanto paghiamo la sosta su strada nei comuni dove viviamo? O quanto paghiamo la sosta ai parcheggi a barriere nei comuni o in altri ospedali ? E che servizi generalmente abbiamo di ritorno?

Da parte nostra, che di esperienza di parcheggi ospedalieri ne abbiamo da oltre venti anni, un enorme plauso va alla Direzione di Villa Immacolata, che veramente ha investito tanto in tempo, progetto, denaro e riunioni, ma nonostante tutto ha saputo coniugare servizi di alta qualità a prezzi veramente da “grande distribuzione” .

Ci si chiede perché ci sono auto in sosta, fuori della struttura sulla strada san martinese? La maggior parte di quelle auto sono proprio di chi non paga nulla ed a cui non si è chiesto neanche 1 euro!. Già, difatti, quelle auto sono per la maggior parte dei dipendenti o di una minoranza di dissidenti cronici che sono abituati a contestare sempre e comunque tutto! Che parcheggiano lì per non parcheggiare nelle aree dedicate a loro gratuitamente, ma poco più lontane dagli ingressi. Sempre gli stessi che finora parcheggiavano nelle aree vicine agli ingressi, non curanti di togliere posti disponibili all’utenza e che nel notturno occupano anche i posti dedicati ai disabili.

Avevamo dato tutto il nostro pieno consenso al fine di ridiscutere anche le tariffe abbonamenti dipendenti, ma a tutt’oggi nessuno si è fatto mai sentire al proposito.

Sarebbe da domandare a questi parcheggiatori “furbi”, se si chiedono mai se le loro auto parcheggiate fuori della struttura, a ridosso delle mura, non portino disagio all’ingresso ed all’uscita auto dal cancello principale. Certo che ne portano, gli utenti oggi che escono dal cancello principale, sono costretti ad arrivare col muso dell’auto fino a metà strada per vedere se sta arrivando qualche auto da Viterbo o da San martino, a totale rischio di costante incidente. Anche il pullman che fa fermata all’esterno di Villa Immacolata, portando spesso persone anziane o pazienti in terapia, oggi deve fermarsi in mezzo alla strada, grazie proprio a queste persone che parcheggiano incuranti anche nello spazio dedicato al servizio urbano.

Per costoro, purtroppo, nulla possono fare il gestore del servizio o la direzione sanitaria, quindi, ci auspichiamo solamente l’intervento delle forze dell’ordine prima possibile per scongiurare qualche incidente.

Fortunatamente il mondo è “povero” di questa gente ed è “ricco” di gente per bene, quella gente umile e rispettosa che costantemente viene a ringraziarci del servizio reso, che costantemente plaude la Direzione per i cambiamenti radicali e positivi apportati e per quella “attenzione” che gli è stata riconosciuta, ed è anche per dar voce a queste persone che ci siamo sentiti di replicare.

Vi lasciamo con questa riflessione, nella speranza che questa doverosa replica sia pubblicata senza “tagli o sostanziali modifiche “.

Il gestore del Servizio parcheggi di Villa Immacolata

Il legale Rappresentante

Rossano Petti