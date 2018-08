Ostia, Aurigemma – Evangelista (FI): «Lo spot che offende i residenti del litorale romano venga ritirato»

NewTuscia – OSTIA – “Come cittadini di Roma, come rappresentanti delle Istituzioni, siamo profondamente indignati per lo spot che dovrebbe promuovere le iniziative dell’estate romana di Ostia.

Ironizzare su una condotta criminale e mafiosa, che offende i residenti stessi del litorale romano, è sintomo della inadeguatezza della giunta grillina che guida il X Municipio.

Per “ribaltare l’immagine negativa emersa a livello nazionale e mettere in evidenza quanto di buono si sta tentando di fare da parte di questa Amministrazione”, come dice la presidente Di Pillo, non si può scherzare su questi episodi che minano il concetto stesso di società.

Se davvero la presidente e la sua giunta hanno la volontà di promuovere il territorio, ne esaltino le eccellenze e non giochino sulle condotte mafiose che terrorizzano i cittadini onesti, ritirando immediatamente lo spot dalle radio locali”.

Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Forza Italia della Regione Lazio Antonello Aurigemma e il capogruppo di Fi in III Municipio Riccardo Evangelista .