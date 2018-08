Il mancino Alessandro Polidori alla Viterbese Castrense

NewTuscia – VITERBO – L’A.S. Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Pro Vercelli per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto del calciatore Alessandro Polidori.

Attaccante mancino classe 1992, nativo di Viterbo, Polidori arriva in gialloblu dopo aver trascorso la sua ultima stagione prima in serie B nelle fila della Pro Vercelli e poi, dopo il mercato di riparazione, in Lega Pro a Trapani. In passato invece ha indossato le maglie di Arezzo e Rimini in serie C e di Flaminia CivitaCastellana e Sporting Terni in serie D.

Nella giornata di giovedì 09 Agosto il giocatore sarà a disposizione di mister Lopez e sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni.

A.S. Viterbese Castrense