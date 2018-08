Diluvio a Cascia, salta il test del Monterosi con la Sambenedettese

NewTuscia – MONTEROSI – A causa di un forte temporale abbattutosi su Cascia nel pomeriggio, è saltato l’allenamento congiunto del pomeriggio tra Monterosi Fc e Sambenedettese.

Un’occasione persa per poter vedere all’opera i biancorossi contro una formazione di categoria superiore.



Mister Marco Mariotti però non ha certo gettato al vento il pomeriggio e dopo la burrasca ha svolto una seduta di allenamento: “Abbiamo fatto un po’ di forza in palestra e poi una bella sgambata tra di noi a metà campo a ritmi molto alti. Domani mattina – prosegue il tecnico del Monterosi – faremo un lavoro di scarico con tecnica applicata e possesso palla vista la doppia di oggi e nel pomeriggio libera uscita per tutti”.

Il prossimo impegno amichevole del Monterosi Fc sarà dunque previsto per giovedì 9 agosto quando, sempre a Cascia, Nohman e compagni sfideranno l’Eretum Monterotondo, formazione di Eccellenza allenata dall’esperto tecnico Claudio Solimina.

Ricordiamo nel frattempo l’evento benefico di domenica 12 agosto col quale il Monterosi Fc chiuderà il suo ritiro precampionato. Alle ore 16.00 presso il campo sportivo Paride Tilesi di Amatricela compagine biancorossa, parteciperà insieme a Flaminia e Trastevere al Triangolare Cuore d’Italia il cui ricavato sarà devoluto a sostegno della società sportiva di Amatrice.