Strade La Quercia, sopralluogo dell’assessore Micci

NewTuscia – VITERBO – Interverremo immediatamente per sistemare le buche più pericolose”. Queste le parole dell’assessore ai lavori pubblici negli ex comuni Elpidio Micci dopo il sopralluogo effettuato questa mattina a La Quercia, richiesto dal consigliere comunale Sergio Insogna su sollecitazione degli abitanti del posto. “La situazione che ho trovato in gran parte delle strade merita molta attenzione – ha continuato l’assessore -: le esigenze sono diverse.

Le situazioni più urgenti troveranno una soluzione in tempi molto brevi attraverso i nostri cantonieri. Per quanto riguarda invece le altre vie danneggiate mi impegnerò affinchè venga redatto quanto prima un preventivo di spesa per poi procedere al reperimento dei fondi necessari alla sistemazione. Ringrazio il consigliere Insogna che mi ha contattato per segnalare questa situazione e anche gli abitanti de La Quercia che, durante l’odierno sopralluogo, ci hanno mostrato le criticità del territorio in cui vivono”.