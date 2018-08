Ritorna la CicloStorica del lago di Bolsena

NewTuscia – Ritorna la Carrareccia a Bolsena.

– Sette Percorsi a disposizione, dalla Pedalata di 7 km fino al “100 Miglia” (160 km), passando per la “Traversata d’Epoca” (Battello + Bici), il “Classico” (54 km), il “Maremma” (80 km), il percorso “Umbro” (105 km) ed il “3 Regioni” (130 km), attraversando i luoghi e le più belle località Italiane (Orvieto, Civita di Bagnoregio, la Maremma Tosco-Laziale ed ovviamente il lago di Bolsena);

– Undici Ristori distribuiti lungo i vari percorsi, ricchi di Prodotti Tipici locali;

– Otto Edizioni, una delle più longeve Cicloturistiche d’Epoca d’Italia e del Mondo;

– 500 Iscritti nelle ultime due edizioni, una delle più partecipate d’Italia;

TANTISSIMI EVENTI IN PROGRAMMA…..

– Mostra Fotografica ed Esposizione di Bici d’Epoca

– Spettacoli Musicali sul Lago

– Visite Culturali Guidate

– Conferenze e Dibattiti sul Ciclismo e l’Alimentazione

– “Giro delle Cantine” con degustazione di Vini e Prodotti Tipici

– “Cena de La Carrareccia” con Musica dal Vivo

– Partecipazione di Auto e Moto Storiche

– Sfilata di Moda e Sport

– Mercatino Ciclistico d’Epoca

– Elezione di “Miss Carrareccia 2018” e…. tanti,tanti,tanti altri Premi (del Giro d’Italia d’Epoca, a Sorteggio, per i Gruppi più Numerosi etc…..) !!!

premio

“CICLOSTORICI DI PESO”

Il Premio verrà attribuito in base al punteggio ottenuto dalla misurazione del peso del Ciclista al Traguardo, con la sua Bicicletta in completo assetto di marcia, al quale verrà sommato un Bonus di 100 gr. per ogni km percorso

(Es: Ciclista + Bici = 90,000 kg + Bonus Kg. 5,400 per avere effettuato il percorso da 54 km = Punteggio Totale kg. 95,400)

La somma dei punti ottenuti dai Ciclisti appartenenti allo stesso Team stabilirà la vincita del Premio “di Gruppo”

I Vincitori “Individuale” e “di Gruppo” riceveranno un Premio Gastronomico !!