Comune di Soriano nel Cimino, assestamento generale del bilancio

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Nella seduta del Consiglio comunale è stata approvata la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio che è uno dei documenti fondamentali attraverso il quale si verifica l’andamento della gestione sia in termini di competenza che di cassa.

L’assestamento generale del bilancio rappresenta un momento importante della gestione finanziaria al fine di porre in essere le dovute manovre correttive in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi proiettate al 31.12.2018. La verifica degli equilibri ha l’obiettivo di intervenire su ogni aspetto della gestione nel caso in cui gli equilibri

Generali del bilancio dovessero essere intaccate. Inoltre è anche l’occasione per verificare, sulla scorta delle Registrazioni effettuate fino ad ora e cercando di formulare delle stime sui restanti giorni dell’esercizio finanziario, se il Comune è in linea con gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica riferiti al “pareggio di bilancio”.

Abbiamo fatto un ottimo lavoro, dice il Sindaco Fabio Menicacci, ricordando che in questo bilancio grava l’ultima rata della transazione Edilfarm pari a 366.667€ ed il rientro della rata di €. 50.000 nei confronti del Ministero per somme indebitamente percepite nel passato per il personale. Non ci sono debiti fuori bilancio, il fondo crediti dubbia esigibilità risulta essere congruo e non necessita di aggiustamenti. Non ci sono variazioni del crono programma delle opere pubbliche, si rispettano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) e non si è fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

Si segnala infine lo stanziamento di €. 43.750 per la messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche della palestra finanziati per 29.750 € da un contributo regionale e 14.000 € da risorse del Comune.

Possiamo affermare, conclude il consigliere delegato al bilancio Otello Fanti, che alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa nonché delle variazioni di assestamento generale di bilancio, permane una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico – finanziario. Anche quest’anno abbiamo ottenuto l’importante obiettivo di monitorare costantemente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica del “pareggio di bilancio” così come previsto dalla normativa.