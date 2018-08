Avigliano Umbro, sindaco vieta vendita bevande in bottiglie e bicchieri di vetro

NewTuscia – AVIGLIANO UMBRO – Il sindaco, Luciano Conti, ha emanato un’ordinanza che vieta la vendita di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro durante gli eventi di pubblico spettacolo. Il provvedimento fa seguito agli orientamenti del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza e permetta la somministrazione in contenitori di vetro solo negli appositi spazi adibiti a ristorazione.

Per le altre circostanze le bevande vanno servite su bicchieri e bottiglie di plastica e direttamente versati da chi le vende. Il divieto non è in vigore nel caso in cui la somministrazione e la consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività o, ancora, in caso di svolgimento di sagre e feste popolari autorizzate.