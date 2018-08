Aperte le iscrizioni al 19 “Trofeo delle sette Contrade” Baby Corrintuscia e Camminata non competitiva

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Sono Aperte presso l’Associazione ADS “Atletica Orte” le iscrizioni al 19 “Trofeo delle sette Contrade” Baby Corrintuscia e Camminata non competitiva nel borgo e nel contado domenica 2 settembre.

Anche quest’anno, dopo il positivo riscontro degli anni scorsi , l’Atletica Orte ha pensato di trascorrere insieme agli appassionati dell’Atletica un’intesa giornata di sport, turismo e divertimento, in occasione del Trofeo delle Sette Contrade di domenica 2 settembre.

Per le informazioni e le prenotazioni gli organizzatori invitano gli interessati a scrivere a atleticaorte@atleticaorte.it o contattare il numero 328.6335474 e consultare il sito www.atleticaorte.it per eventuali variazioni di programma. Dimperticolare intesse la manifestazione Baby Corrintuscia per i picccoli atleti e la Camminata non competitiva nel borgo e nel contado per apprezzare in corsa le bellezze del centro storico e della campagna circostante.