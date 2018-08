Suor Angelica di Puccini e Cavalleria Rusticana di Mascagni ad Albano

NewTuscia – ALBANO LAZIALE – Venerdì 10 agosto secondo appuntamento con la lirica della VII edizione dell’Anfiteatro Festival di Albano. In scena due atti unici allestiti da Europa Musica: Suor Angelica di Giacomo Puccini su libretto di Giovacchino Forzano e Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci. Suor Angelica è interpretata dal soprano Maria Tomassi, la zia Principessa da Vessela Yaneva. Santuzza è interpretata dal soprano Anna Sanachina, Turiddu da Gianluca Zampieri, Alfio da Carmine Monaco.

Orchestra Sinfonica Europa Musica . Direttore Claudio Maria Micheli. Regia Marcello Lippi. Maestro del Coro Lirico Italiano Renzo Renzi. Scenografia Giovanni Di Mascolo.

Le eroine delle due opere sono distanti per epoca storica e contesto sociale ma hanno un legame profondo: entrambe hanno amato al di fuori delle regole e entrambe sono diventate madri in seguito a questo amore, pagandone pesantemente le conseguenze con l’esclusione dalla società. “Non si pensi a una forzatura nel presentare Santuzza gravida – dice il regista – Pochi forse sanno che Verga scrisse la novella, poi adattata al teatro e quindi all’opera, ispirandosi a un fatto vero e a persone reali: Santa Pulvirenti e Salvatore Macca (Turi); la Pulvirenti rimase appunto incinta di Turi”. Tutte e due le donne accettano il proprio destino perché riconoscono la propria “colpa”, non combattono contro il giudizio della gente, la loro è un’autocondanna. La prima, di famiglia nobile, viene relegata in convento per espiare la propria pena mentre la seconda diviene l’esclusa, la scomunicata. Il regista Marcello Lippi ci regala due figure delicate, a tratti fragili, ma allo stesso tempo ricche di dignità e rigore, dotate di una profonda umanità. In attesa di un gesto di amore, di compassione, di un riscatto che purtroppo non arriverà mai.

Anfiteatro Festival

via dell’Anfiteatro Romano, 40 – Albano Laziale – orario degli spettacoli ore 21,00

info e prevendite DrinService tel. 06 9364605 – ticketone.it

botteghino Anfiteatro – solo il giorno degli spettacoli dalle 18,00

costo biglietti: 15 / 18 e 25 euro

produzione Europa Musica

direzione artistica Renzo Renzi