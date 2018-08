Lega Pro: informazioni sulla composizione dei gironi

NewTuscia – FIRENZE – In riferimento a quanto indicato nel comunicato del post Direttivo circa la composizione dei gironi, la Lega Pro tiene a precisare che il Consiglio Direttivo non ha potuto procedere all’elaborazione definitiva dei propri gironi per il campionato Serie C 2018-2019 , in quanto non è ancora stata resa nota la pubblicazione della graduatoria degli eventuali ripescaggi in serie B.

Il Direttivo ha, quindi, preso atto di quanto indicato dal comunicato ufficiale della FIGC in merito ai ripescaggi in Lega Pro e si è limitato a predisporre una bozza di lavori in attesa della decisione della FIGC, lasciando impregiudicati i diritti in capo alle singole società interessate al ripescaggio in Serie B.