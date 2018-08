All’Anfiteatro Festival di Albano il musical Nunsense-Le amiche di Maria

NewTuscia – ALBANO LAZIALE – Nunsense – le amiche di Maria è il musical della Compagnia dell’Alba guidata da Gabriele de Guglielmo, in scena l’11 agosto sul palco dell’Anfiteatro Festival di Albano. Lo spettacolo, in teatro dal 1985 a New York, è arrivato in Italia grazie al riadattamento e la regia di Fabrizio Angelini in collaborazione con Gianfranco Vergoni. Le musiche originali sono di Dan Goggin. Due ore di divertimento assoluto nelle quali si racconta la storia surreale di una zuppa al finocchio servita a cena da Suor Giulia alle sorelle del Certosino Zelo. L’intingolo le uccide tutte. Le cinque sopravvissute – non presenti a tavola perché impegnate in una partita di Bingo – non hanno i soldi per seppellire le defunte e conservano le ultime quattro sfortunate nel congelatore. Organizzano così uno spettacolo pieno di imprevisti e fraintendimenti per raccogliere i fondi necessari.

Nunsense è un gioco di parole tra nun – suora – e nonsense e il sottotitolo le amiche di Maria fa riferimento proprio alla Maria nazionale, quella della televisione, perché le consorelle vivono nella quotidianità, seguono le trasmissioni, la cronaca, il costume, sono piene di debolezze, difetti, passioni.

Laura Del Ciotto è la reverenda madre Suor Maria Regina, Carolina Ciampoli è Suor Uberta, Monja Marrone Suor Robertanna, Alberta Ciprian Suor Maria Amnesia, Edilge Di Stefano Suor Maria Leonella, Giorgia Bellomo Suor Maria Prudenza, Valentina Di Deo Suor Carità.

Anfiteatro Festival

via dell’Anfiteatro Romano, 40 – Albano Laziale – orario degli spettacoli ore 21,00

info e prevendite DrinService tel. 06 9364605 – ticketone.it

botteghino Anfiteatro – solo il giorno degli spettacoli dalle 18,00

costo biglietti: 12 / 16 e 20 euro

produzione Europa Musica

direzione artistica Renzo Renzi