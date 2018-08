Vetralla in arrivo 260 pellegrini lunedi 6 agosto

NewTuscia – VETRALLA – I prossimi giorni la Via Francigena sarà percorsa da gruppi di giovani pellegrini che si recano a Roma al sinodo dei giovani del Papa. In particolare la nostra comunità ospiterà da lunedì 6 agosto, la pastorale giovanile della diocesi di Mantova.

Un gruppo di 260 ragazzi, oltre seguito e accompagnatori, sarà ospitato dall’oratorio di San Francesco, dalla parrocchia di SS Filippo e Giacomo e dalla amministrazione in alcuni stabili comunali.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione i commercianti, le associazioni ed i gruppi che, a vario titolo, si stanno prodigando per l’accoglienza, nonché gli uffici comunali e della Vetralla Servizi per l’organizzazione.

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA