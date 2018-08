Valentano, il sindaco Bigiotti: “Non è mia attuale intenzione aderire ad altra proposta partitica diversa da Forza Italia”

NewTuscia – VALENTANO – In riferimento alla notizia rilasciata ieri da alcune testate giornalistiche locali, tengo a precisare come non sia mia attuale intenzione aderire ad altra proposta partitica diversa da Forza Italia, in cui ho sempre militato.

Vista la mia recente elezione, trovo se non altro prematuro dare atto a qualsiasi altro tipo di considerazione.

Il mio attuale impegno resta difatti esclusivamente orientato al lavoro sul territorio comunale a servizio dei miei concittadini, nel solo interesse della città di Valentano.

arch. Stefano Bigiotti

Sindaco di Valentano