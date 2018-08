Sabato 4 agosto Elisa Guidelli presenta “Il Romanzo di Matilda di Canossa” a Lugnano in Teverina

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – LUGNANO IN TEVERINA – Anche le librerie vanno in ferie.. ma i libri si portano sotto l’ombrellone o all’ombra degli alberi in montagna… E Stefania Cima informando i lettori che la libreria Il Gorilla e l’Alligatore di Borgo San Lorenzo Petignano di Orte resterà chiusa per ferie dal 13 al 27 agosto inclusi, invita a partecipare all’ultimo appuntamento culturale organizzato da Il Gorilla e l’Alligatore, questa volta in collaborazione con la Pro loco e il Comune di Lugnano in Teverina in occasione della prima edizione del Palio dell’Assunta.

Sabato 4 agosto alle ore 18:30 in Piazza Santa Maria a Lugnano in Teverina avremo nuovamente come nostra ospite Elisa Guidelli che ci parlerà del suo libro Il Romanzo di Matilda, dedicato alla figura di Matilda di Canossa.

Matilde di Canossa è uno dei personaggi più affascinanti del Medioevo. Contessa di un vasto territorio tra Lazio e Garda, ago della bilancia tra papato e impero, entra nell’epocale scontro giocandovi un ruolo dapprima di pacificatrice, poi di aperta sostenitrice della riforma ecclesiastica. Sempre pronta, in nome dei propri ideali, a mettere in gioco poteri e dominio. Intere città le si ribellarono tacciandola di tradimento nei confronti dell’imperatore Enrico IV, suo odioso cugino ed eterno nemico che tentò per una vita intera di punire il suo animo ribelle e sottometterne il provocante corpo di femmina. Per non parlare delle maldicenze sui suoi rapporti con Gregorio VII, amatissimo pontefice sotto i cui paramenti ufficiali lei fu sempre in grado di scorgere le umili vesti del monaco e le virili qualità dell’uomo. Accorta protagonista politica, contro le sue lucide intuizioni gioca il suo essere donna. Da ciò due sposalizi destinati al fallimento, il primo con un uomo repellente, il secondo con un impotente ragazzino di cui potrebbe essere madre. Da ciò, infine, la resa al nuovo imperatore Enrico V, disposto a riconcederle il dominio canossano soltanto in cambio della nomina a suo erede.

Il romanzo è stato pubblicato nel 2015, a novecento anni dalla morte di Matilda, e ha il pregio di raccontare questo personaggio storico con grande intensità, unendo storia e fiction e regalando al lettore un romanzo davvero avvincente.

Laureata in storia medievale, Elisa Guidelli ha già pubblicato un romanzo storico dal titolo Francigena – Novellario a.D. 1107 ed è autrice di numerosi romanzi con lo pseudonimo di Eliselle come Fidanzato in affitto, Le avventure di una Kitty addicted o la commedia Amori a tempo determinato pubblicata da Sperling & Kupfer.