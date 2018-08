Partenza con il botto del Paiper Festival Montefalco: in migliaia al concerto di Pupo e nelle aree discoteca

NewTuscia – MONTEFALCO – Partenza con il botto del Paiper Festival, l’evento più esclusivo, divertente e coloratissimo di tutta l’estate umbra che venerdì sera ha esordito con il concerto di Pupo con migliaia di persone che hanno raggiunto Montefalco.

Uno spettacolo coinvolgente, apprezzato per la vivacità di Pupo che, oltre alle nuove canzoni, ha cantato i brani più vecchi che hanno rievocato nel pubblico la spensieratezza degli anni Sessanta e Settanta.

“L’Agosto montefalchese non poteva iniziare in modo migliore – ha commentato il sindaco e senatore Donatela Tesei – Sono molto felice, onorata di aver potuto ospitare a Montefalco il Paiper in questo anno così speciale. Ringrazio le tante persone che sono sempre presenti, i turisti, le forze dell’ordine, gli sponsor, ma soprattutto il mio assessore al turismo Daniela Settimi e il mio vice sindaco Luigi Titta che si è occupato di tutto in mia assenza. Nei prossimi giorni dobbiamo solo pensare a divertirci bene, godendo anche di questo spettacolo offerto dalla piazza del Comune”.

Ha aggiunto Carlo Delicati, direttore artistico del Paiper: “Non c’è migliore ricompensa di aver visto a Montefalco tutta questa gente e di aver incontrato così tante facce felici. Divertiti più che potete in queste serate dove ci saranno tante sorprese”.

Il Paiper ha aperto il cartellone degli eventi dell’Agosto Montefalchese, la rassegna organizzato dall’amministrazione comunale che ogni anno registra nella ringhiera dell’Umbria presenze da capogiro.

Le serate del Paiper proseguono nel fine settimana con altri due eventi di puro divertimento che vedranno salire sul palco ospiti internazionali e i migliori deejay italiani che hanno fatto la storia delle discoteche di tutto il mondo che proporranno le atmosfere degli anni Sessanta e Settanta in tre grandi location.

Nella Love Area in piazza del Comune sabato 4 agosto ci saranno i Gibson Brothers il gruppo francese che fu tra i primi ad introdurre l’Euro disco, lo stile che mescola il genere disco con il blues e il rock che vi faranno vibrare al ritmo della storica “Cuba”. Esibizione dei Radical Freak, il gruppo rap rivelazione 2017.

La serata di domenica 5 agosto sarà invece dedicata a “Le stelle in passerella”, con un grande defilé di moda con abiti vintage della Paiper Generation. Presenta Ambra Cenci, con la partecipazione di un ospite speciale: la modella Eleonora Pieroni. Durante la serata intrattenimento con il gruppo Lory’s Blonde specializzato con la musica di quell’epoca e la partecipazione dei ballerini della trasmissione televisiva “Tale e quale show” e “I migliori anni”.

Nell’Area Bandiera Gialla e Odissea sabato 4 agosto ci sarà la musica di Claudio Casalini, Dj Franky, Fabiana Baldini, Gianpaolo Fagotto, Sacha Meriggioli e Luca Ferretti. Domenica 5 arriverà Enzo Persueder con il suo intramontabile show, insieme ad Alex Costantini, Gianluca Rastelli, Stelvio Gauzzi, Dj Franky e Fabiana Baldini.

Nomi noti delle discoteche degli anni Sessanta anche all’Area 54 Avenue: sabato 4 agosto in consolle ci sarà Faust-T, Carlino – Mix, Pedro, e domenica 5 agosto Dj Spranga, Warm Up, Claudio Casalini e Faust-T.

Grande finale della Paiper family mercoledì 15 agosto con il concerto di Alan Sorrenti, il cantautore italiano che ha segnato un’epoca con brani come “Figli delle stelle” e con “Tu sei l’unica donna per me”.

