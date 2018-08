Nohman e Gagliardi gol: il Monterosi batte il Gravina nel primo test di Rocca Porena

NewTuscia – MONTEROSI – Col punteggio di 2-1 il Monterosi Fc si aggiudica la prima amichevole del ritiro di Rocca Porena. La formazione di mister Mariotti, che ha alternato praticamente tutti e 23 i giocatori a disposizione (eccezion fatta per Alonzi e Sabatini affaticati), supera la compagine pugliese del Gravina (serie D) grazie alle reti di Nohman su rigore nel primo tempo e Gagliardi su grande giocata di Daniele Piro a metà ripresa. Nel finale gli avversari accorciano le distanze col giovane 2000 De Giglio.

Questa la squadra mandata in campo dal tecnico Marco Mariotti il quale nella ripresa ha dato spazio a tutto il resto della rosa: Frasca, Francescangeli (’00), Rasi (’99), Pisanu, Gasperini, Messina, Manoni, Mastrantonio (’99), Nohman, Gagliardi, Abreu (’98). A DISP. Chingari (’00),Englaro (’99), Giannetti, Pezzuto (’00), Gerevini, Matrone (’98), Piro, Napolitano (’01), Barbato (’00), Leopoldi (’00), Palombi (’98), Yaya (’00).

La prossima uscita certa è quella del 9 agosto contro l’Eretum Monterotondo anche se non sono escluse altre sorprese come quella di oggi contro il Gravina.

Monterosi Fc