Na vorta c’era Roma, serata romana tra Teatro, Musica e Cibo

Arena Palma, 6 agosto h.20.00

NewTuscia – ROMA – L’Arena Palma propone un viaggio nella Città di Roma che si racconterà attraverso il Teatro, la Musica, la Fotografia ed il Cibo.

Valentina Olla porta in scena la Roma de’na vorta. Il sapore dolce amaro di serenate e amori tragici, la canzone romantica e lo spirito pungente tutto romano dello stornello, racconti personali e sonetti di Trilussa, accompagnano il viaggio di chi, nata in periferia, scopre il suggestivo centro della città eterna, fatto di tetti, chiese, sanpietrini e scorci mozzafiato e, rimasta senza parole, può solo cantare.

In scena anche Edoardo Simeone al pianoforte, Vincenzo Meloccaro al sax soprano e clarinetto, Daniele Trissati alla chitarra classica e acustica e Stefano Napoli al contrabbasso, accompagnano Valentina in questo percorso musicale fatto di contaminazioni linguistiche verso il tango, il flamenco e lo swing, in cui la suggestione dell’antico si fonde con la modernità e l’emozione sboccia in una risata e in un canto.

Lo spettacolo sarà accompagnato da: apericena romana, proiezione: “La Roma del Luce”, nostra fotografica: “Roma Ieri e Oggi”