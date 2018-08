Montalto, torna la festa democratica de l’unità!

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Un evento che vuole accomunare tutte le persone in un unica piazza, allo scopo di unire e condividere insieme quattro giorni di festa.

È con grande entusiasmo, ormai da tre anni a questa parte, che il Segretario del Partito Democratico di Montalto di Castro e Pescia Romana, con la Segreteria, il gruppo dirigente e molti altri componenti del Circolo, da vita alla Festa de L’Unità, allo scopo di aggregare e condividere con tutti, a prescindere dall’appartenenza politica, serate in allegria, con eventi musicali, giochi per bambini, e uno stand gastronomico.

Quest’anno il tutto avrà luogo su Piazzale del Palombaro, alla Marina di Montalto, e durerà per ben quattro giorni, in cui, oltre ad una sfilata di moda con Concorso Miss Estate 2018 (prevista per la serata di giovedì 23), sul palco si alterneranno il ” Trio d’Autore”, cover band ufficiale di Mannarino (venerdì 24), i “Brennero 66”, cover band ufficiale dei Pooh (sabato 25), e i “Secondo Tempo”, cover band ufficiale di Ligabue (domenica 26).

Vi aspettiamo!

Quinto Mazzoni

Segretario Circolo PD Montalto di Castro e Pescia Romana