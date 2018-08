La Viterbese-Castrense sbanca Ascoli

Maurizio Fiorani

NewTuscia – ASCOLI-PICENO – La Viterbese con una grande prestazione espugna lo stadio Del Duca d’Ascoli con un secco 4-0 grazie alle reti di N gissah e Zerbin nel primo tempo e con una doppietta di Vandeputte nella ripresa.

I gialloblù di Mr.Lopez con meritano passano il turno con pieno merito, ed ora incontreranno nel prossimo turno della TIM Cup la Sampdoria allo stadio Marassi di Genova per una partita storica per la squadra gialloblù.

Passiamo alle formazioni delle due squadre

ASCOLI:Lanni, Mengoni, Ganz, Mignanelli, Padella, Cavion, Addae, Kupisz, Beretta, Brosco, Buzzecoli.

A disposizione di Mr. Vivarini: D’Egidio, Diop, De Santis, Martinho, Baldini, Quaranta, Parlati, Ventola, Valeau,

Tassi, Castellano,

VITERBESE-CASTRENSE: Forte, De Giorgi, De Vito, Damiani, Rinaldi, Atanasov, Vandeputte, Cenciarelli,

N gissah, Palermo, Zerbin.

A disposizione di Mr.Lopez; Micheli, Marianelli, Valugussa, Milillo, Otranto, Perri, Sini, Messina, Roberti, Svidercoschi.

Arbitro: Signor Luca Massimi di Termoli (CB)

Assistenti: Signori Giuseppe Maccaddino di Pesaro e Vittorio di Gioia di Nola (Na)

Quarto Uomo : Signor Sacchi Juan Luca (Macerata)

Note: Giornata Umida, terreno in buone condizioni, spettatori presenti 4294 paganti circa, con rappresentanza ospite.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° uscita di piedi del portiere dell’Ascoli Lanni, che anticipa l’attaccante Palermo della Viterbese-Castrense lanciato a rete.

Al 5° parata in presa aerea del portiere di casa Lanni su cross dalla fascia sinistra.

Al 6° tiro debole di Vandeputte della Viterbese che si perde a lato.

Al 9° tiro di Beretta dell’Ascoli dal vertice sinistro dell’area gialloblù parato senza difficoltà dal portiere della Viterbese Forte.

Al 10° corner per i padroni di casa pallone messo in mezzo all’area, la difesa della Viterbese allontana la minaccia.

Al 14° corner per i bianconeri di casa, dalla bandiera pallone messo al centro dell’area gialloblù, la difesa ospite libera con affanno, poi l’arbitro interrompe il gioco per un fallo in attacco degli attaccanti di casa.

Al 20° tiro di Damiani della Viterbese, che dal limite manda a lato.

Al 22°corner per i gialloblù di Mr.Lopez, pallone messo in mezzo all’area il portiere di casa respinge di pugno ed allontana il pallone.

Al 23°nuovo corner per i gialloblù senza esito, la difesa dei bianconeri di casa fa buona guardia e respinge anticipando gli avanti della Viterbese.

Al 25° grossa occasione per la Viterbese con Ngissah, che ben servito da un lancio dalla trequarti, entra in area e tira in porta, mandando il pallone a lato, complice una deviazione di un difensore di casa non vista dall’arbitro.

Al 27° tiro di Buzzecoli per l’Ascoli, che si perde di poco alta sopra la traversa della porta della Viterbese.

Al 28° tiro di Beretta dell’Ascoli dai 20 metri parato dal portiere gialloblù Forte.

Al 30° bella azione della formazione di Mr.Lopez, cross di Zerbin per Cenciarelli, che di testa manda a lato.

Al 31° corner per la Viterbese si accende una mischia in area ascolana, poi la difesa di casa sbroglia la situazione.

Al 33° la Viterbese passa in vantaggio con Ngissah, che dal limite dell’area salta un difensore con una finta e lo mette a sedere e con un grande diagonale insacca alla sinistra del portiere di casa Lanni proteso in tuffo.

Al 38° la Viterbese raddoppia con Zerbin che servito in area di rigore da Ngissah, che mette in rete con una conclusione forte e precisa, che non lascia scampo al portiere Lanni dell’Ascoli.

Al 41° La Viterbese sfiora il 3-0 con Vandeputte, che ben servito in area da un assist preciso di Palermo tira debolmente in porta il portiere di casa Lanni para senza difficoltà.

Al 46° il portiere Forte abbranca in presa aerea ed anticipa gli attaccanti di casa lanciati in rete.

Al 47° punizione per la Viterbese batte Vandeputte pallone scodellato in area il portiere Lanni dell’Ascoli abbranca il pallone e lo fa suo.

La prima frazione di gioco è terminata con la Viterbese in vantaggio per 2-0 sull’Ascoli.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Cambio nell’Ascoli entra Baldini al posto di Addae.

Al 3° parata in presa aerea del portieregialloblù Forte su cross dalla fascia destra.

Al 4°pericolosa azione dei padroni di casa in area della Viterbese, la difesa ospite si salva in extremis.

Al 5° corner per i padroni di casa la difesa gialloblù libera la propria area di rigore dopo una mischia.

Al 6° contropiede della Viterbese, che non viene sfruttato a dovere il portiere di casa para i presa aerea.

Al 7° viene ammonito Vandeputte. della Viterbese per un fallo a centrocampo.

All’11° cambio nella Viterbese, esce Cenciarelli al suo posto Valagussa.

Al 12°contropiede dei gialloblù concluso da Ngissah con un colpo di testa debole, che si perde a lato.

Al 13° parata del portiere della Viterbese Forte su tiro di Beretta dai 20 metri.

Al 14° bella azione di Zerbin per i gialloblù, che dal limite prova un dribbling, salta un avversario ma non riesce a mantenere il controllo del pallone e viene anticipato dai difensori di casa.

Al 16° cambio nella Viterbese; esce Zerbin al suo posto entra Messina

Al 17°punizione per i padroni di casa dalla tre quarti destra senza esito la difesa ospite libera con molto affanno.

Al 18° grande parata di Forte della viterbese, su tiro da distanza ravvicinata di Ganz.

Al 21° sostituzione nell’Ascoli; esce Ganz ed entra Tassi.

Al 22° la Viterbese vicina al 3-0 con Ngissah, che serve Valagussa che però non aggancia l’invitante pallone, che sfila sul fondo e l’azione sfuma.

Al 23° tiro centrale dai 20 metri di Beretta parato dal portiere della Viterbese Forte.

Al 24° tiro di Vandeputte per la Viterbese, che si perde però alto sopra la traversa.

Al 26° la Viterbese cala il tris con Vandeputte, che in contropiede si invola verso l’area ascolana resistendo ad una carica di un difensore ascolano, entra in area e con un preciso diagonale batte il portiere ascolano Lanni con un preciso diagonale.

Al 32° cambio nei padroni di casa esce Buzzecoli al suo posto entra Parlati.

Al 36° viene ammonito in neo entrato Parlati dell’Ascoli.

Al 38° la Viterbese sostituisce De Vito con Perri.

Al 39° la Viterbese cala il poker con Vandeputte, che con in contropiede in diagonale batte il portiere di casa.

Al 44° viene ammonito Mengoni dell’Ascoli e conseguente punizione dai 20 metri, che viene respinta dalla barriera dei padroni di casa.

La partita termina con la vittoria dei gialloblù per 4-0 che espugnano il mitico stadio Del Duca d’Ascoli.