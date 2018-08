Battistoni: “Rai. Governo smentisca minacce a Mediaset”

NewTuscia – ROMA – Oggi primeggia la notizia di rappresaglie, da parte del Governo, nei confronti di MEDIASET come punizione per la legittima posizione di Forza Italia di non voler votare per Foa. Confido che sia frutto della fantasia dei giornalisti, perché se ci fossero dei fondamenti di verità, ci troveremmo dinanzi a quelli che potrebbero sembrare gravissimi atti intimidatori da parte di un Governo al limite della dittatura.

Invito caldamente gli esponenti di Lega e Movimento 5 Stelle a fare chiarezza, poiché se questo non dovesse accadere, mi vedrei costretto a chiedere chiarimenti direttamente al Ministro in fase di Question Time.

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni