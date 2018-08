A Tarquinia ripulita la spiaggia e parte della pineta di San Giorgio

NewTuscia – TARQUINIA – Effettuata, nella mattinata di ieri, la pulizia del tratto di spiaggia antistante la pineta di San Giorgio.

Il personale della ditta Lanzi ha raccolto cinque sacchi di immondizia più vari oggetti come contenitori di plastica, due sedie da giardino , ombrelloni e una sedia a sdraio in metallo. L’operazione di pulizia è stata necessaria in qu anto, parte del materiale raccolto, si trovava a ridosso della pineta all’interno della quale, nei giorni scorsi, è scaturito un incendio subito domato dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Importante la collaborazione di alcuni residenti e bagnanti che hanno indicato al personale della ditta i punti in cui erano stati abbandonati dei rifiuti particolarmente ingombranti.

Prosegue l’opera di prevenzione delle Forze di Polizia sanzionando coloro che continuano ad entrare con le auto all’interno della pineta. Il consigliere comunale Silvano Olmi, incaricato all’ambiente e alla sicurezza, ribadisce l’invito avanzato nelle settimane scorse e chiede a tutti i cittadini di rispettare la pineta e la spiaggia di San Giorgio evitando di parcheggiare le autovetture sotto gli alberi e di accendere fuochi poiché questo comporterebbe un alto rischio di incendio.