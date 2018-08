San Lorenzo Nuovo, tutto pronto per la sfilata degli abiti delle Signore di Torano

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – A San Lorenzo Nuovo cresce l’attesa per la sfilata degli abiti delle Signore di Torano.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Giovani Per San Lorenzo con il patrocinio del Comune di San Lorenzo Nuovo, si terrà domenica 5 agosto 2018 con inizio alle ore 21.00.

Attraverso la sfilata verranno ricordati gli anni in cui alle celebrazioni della Festa della Madonna di Torano hanno partecipato le Signore; gli abiti saranno indossati da ragazze del paese che sfileranno sulla passerella allestita per l’occasione in Piazza Europa; alla manifestazione saranno presenti gran parte delle Signore di Torano ancora in vita.

Le Signore di Torano rappresentano una tradizione antica per gli abitanti di San Lorenzo Nuovo; infatti per festeggiare la Madonna di Torano, a cui è dedicata l’omonima chiesa rurale poco distante dal centro abitato, memoria vuole che ogni anno, alcuni mesi prima della festa, che si celebra l’8 settembre, vengano sorteggiate tre sedicenni del paese che saranno incoronate le “Signore di Torano”. Le Signore di Torano sfileranno in Processione con l’effige della Madonna e saranno considerate le reginette della Festa.

“Ritengo questa iniziativa – dice il Sindaco Bambini – estremamente valida perché coniuga l’aspetto ludico-ricreativo con un forte richiamo alle tradizioni paesane delle quali le Signore di Torano ne rappresentano una parte solida, incontaminata, sopravvissuta a ogni epoca e cambiamento. Sarà l’occasione per tante signore di San Lorenzo Nuovo di ripercorrere uno dei momenti più belli della propria vita e per richiamare donne di tutte l’età accomunate nel ricordo di questo avvenimento gioioso. Ringrazio pertanto i Giovani per San Lorenzo per questa iniziativa che dimostra come il nostro paese, ed i giovani in particolare, sia ancora molto attaccato alle tradizioni”.