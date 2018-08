NewTuscia – CAPODIMONTE – Torna il più atteso evento di tutto il lago: la notte etrusca sul monte Bisenzio.

Un evento poliedrico e versatile che si snoda tra il pomeriggio, la sera e la notte del 10 agosto. L’evento si compone di tre fasi: un trekking archeo-naturalistico che parte dalla riva del lago per giungere in cima al monte, un raduno sotto le stelle per ascoltare la narrazione storica di Bisenzio a cura della giornalista e guida turistica Vera Risi, e uno spettacolo musicale dal titolo Alla luna e le stelle a cura di Synualia, con Luce Maioli e Ivan Gibellini.

L’evento è organizzato dall’Avis di Capodimonte e dal Circolo Lago Amico di Capodimonte, che è anche il luogo di incontro e di partenza. L’evento è ormai da anni un appuntamento rituale per molti amanti della natura, della storia e dell’archeologia, ma anche una frizzante novità per chi partecipa per la prima volta.

Durante il trekking, la guida abilitata Vera Risi ci svela curiosità storiche ed archeologiche del lago e dell’antica città di Visentium. Chi vuole, può percorrere il primo tratto in kayak, costeggiando la riva fino a raggiungere il promontorio, dove si approda per unirsi al gruppo per la salita al monte. Una volta in cima si visita non solo l’antico colombario a strapiombo sul lago, ma anche alcune tombe a camera scavate nella roccia e sottratte di recente all’invadente vegetazione.

Giunti sul monte ci si accampa per una frugale cena al sacco (a cura di ciascun partecipante).

La seconda parte dell’evento inizia con il favore delle tenebre, quando la guida proporrà una suggestiva narrazione dedicata all’antica città di Bisenzio, partendo dagli Etruschi per arrivare, attraverso i prepotenti Guitti di Bisenzo fino alla signoria Farnese. Un racconto intrigante e coinvolgente basato sui preziosi ritrovamenti archeologici e le cronache del tempo.

La terza parte dell’evento sarà modulata sulle note musicali di Synualia, gruppo musicale specializzato nei suoni dell’antichità, che attraverso strumenti e danze ci farà vivere le atmosfere degli Etruschi, quando ogni momento era accompagnato dal suono della lira, dei flauti, dei tamburi e delle trombe.

Per garantire la corretta organizzazione dell’evento è indispensabile e obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi ai seguenti numeri: 328 0758968 (Vera), 339 4748032 (Gianni).

Il raduno dei partecipanti è alle ore 17 presso il “Circolo Lago Amico” località Paglieto, Capodimonte (dopo il camping venendo da Capodimonte).

Indispensabili: scarpe da trekking e pantaloni lunghi.

Raccomandati: un telo, una torcia, acqua.

Il contributo di partecipazione è di € 10,00 a persona.