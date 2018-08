Montalto Estate: tutti gli eventi estivi del mese di agosto

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Montalto entra nel cuore dell’estate e l’amministrazione comunale propone il cartellone per il mese di agosto. Tantissimi gli eventi in programma tra musica, mostre, concerti e intra

ttenimento anche per i più piccoli. Questo fine settimana: venerdì 3 agosto, alle ore 21:30, a piazza del Palombaro a Montalto Marina, Cristina D’Avena si esibirà in un concerto ripercorrendo tutti i successiintonando le sigle originali dei cartoni animati più famose di ieri e di oggi. Sabato 4 agosto, alle ore 18:00, continua “Garibaldi Street Festival – Amore e bellezza”, l’evento sotto le mura del castello medievale a viale Garibaldi dove alle 21:30 si esibiranno in un concerto i “Zerofobika”: la cover band Renato Zero. Ma non solo musica: presso i punti di informazione turistica di Montalto e Pescia sono esposte le mostre di vari artisti anche locali. Le attività estive sono inoltre in programma al parco naturalistico e archeologico di Vulci.

IL PROGRAMMA

Venerdì 3 agosto ore 21:30

ESTATE DEI BAMBINI

Cartoon Party

Cristina D’Avena in Concerto

Piazzale del Palombaro – Marina di Montalto

Sabato 4 agosto

dalle ore 18:00

Garibaldi Street Festival – “Amore e bellezza”

Viale Garibaldi e Centro Storico – Montalto di Castro

ore 21:30

Concerto Zerofobika, cover band Renato Zero

Viale Garibaldi e Centro Storico – Montalto di Castro

Lunedì 6 agosto

ore 21:30

“Smetto quando voglio 3” – Proiezione cinematografica all’aperto

Borgo Nuovo – Pescia Romana

ore 21:30

Gran Gala Lirico

Anfiteatro Lea Padovani – Montalto di Castro

Mercoledì 8 agosto ore 21:00

Vulci Live Fest 2018

Fiorella Mannoia in concerto

Parco Naturalistico Archeologico di Vulci

Giovedì 9 agosto ore 21:00

“Attacco d’arte in piazza” con musica e arte creativa organizzato da “Le Pink Ladies”

Centro Servizi Via Tevere – Marina di Montalto

Venerdì 10 agosto ore 22:00

La notte dei desideri, Musica sotto le stelle con Micol in Arpa Rock

Spiaggia libera – Lungomare Harmine (incrocio via del Palombaro) – Marina di Montalto

Sabato 11 agosto

dalle ore 17:00

Maremma Beach Color Festival

Marina di Pescia Romana

ore 21:00

Vulci Live Fest 2018

Edoardo Bennato in concerto

Parco Naturalistico Archeologico di Vulci

Domenica 12 agosto

dalle ore 17:00

Maremma Beach Color Festival

Marina di Pescia Romana

ore 22:00

Concerto di pianoforte del maestro Taskayali

Molo foce del fiume Fiora – Marina di Montalto

Lunedì 13 agosto ore 18:00

Vulci Live Fest 2018

Trap Rock

Parco Naturalistico Archeologico di Vulci

Martedì 14 agosto dalle ore 22:00

Maremma Beach Festival

Spiaggia in Loc. Sanguinaro – Marina di Montalto

Mercoledì 15 agosto ore 21.00

Processione S.M. Assunta e Spettacolo Pirotecnico

Marina di Montalto

Giovedì 16 agosto

ore 9:00

Processione in mare “Madonna dello Speronello”

Marina di Montalto

ore 21:00

Vulci Live Fest 2018

Enrico Brignano

Parco Naturalistico Archeologico di Vulci

ore 21:30

Concerto Doppio Senso con Alberto Rocchetti

Borgo Nuovo – Pescia Romana

Venerdì 17 agosto ore 21:30

Concerto Queen Rocks

Borgo Nuovo – Pescia Romana

sabato 18 agosto

ore 9:00

Palio dei Pattini a cura dell’Associazione “Fischi di Tramontana”

Lungomare Harmine – Marina di Montalto

ore 17:30

“C’era una volta in Maremma” in collaborazione con l’Associazione Cavalieri di Maremma

Parco Naturalistico Archeologico di Vulci

ore 21:30

Fotonika – Dance 70/80 Live

Borgo Nuovo – Pescia Romana

Domenica 19 agosto ore 21:30

Zero in Condotta – Tribute Band Renato Zero

Borgo Nuovo – Pescia Romana

Lunedì 20 agosto ore 21:30

Concerto Santino Rocchetti e Gli Amici

Borgo Nuovo – Pescia Romana

Mercoledì 22 agosto ore 18:00

Vulci…. che spettacolo!

Rappresentazione teatrale “Frammenti”

Casa del Criptoportico – Parco Naturalistico Archeologico di Vulci

Giovedì 23 agosto ore 18:00

Vulci…. che spettacolo!

Rappresentazione teatrale “Frammenti”

Casa del Criptoportico – Parco Naturalistico Archeologico di Vulci

Sabato 25 agosto

ore 17:30

“Trofeo di Vulci” – X Edizione

Parco Naturalistico Archeologico di Vulci

ore 20:00

I^ Festa dello Sport – A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004

con concerto Band “Doppio Malto”

Campo sportivo – Pescia Romana

ore 21:30

Omaggio a Maria Callas con il soprano Maria Dragoni

Anfiteatro Lea Padovani – Montalto di Castro

Domenica 26 agosto ore 20:00

I^ Festa dello Sport – A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004

con concerto Tribute Band Ligabue “Secondo tempo”

Campo sportivo – Pescia Romana

Giovedì 30 agosto ore 19:00

Presentazione progetto Terzo Volume del libro su Montalto di Castro

con esibizione del Coro “Notedamare”

Borgo Vecchio – Pescia Romana

Venerdì 31 agosto ore 18:00

Summer Joy Dog Show

Parco della Rimembranza – Montalto di Castro

ore 21:30

Spettacolo artisti di strada

Borgo Vecchio – Pescia Romana

ore 22:00

Miss Lazio 2018 – Finalissima Regionale con sfilate d’Alta Moda

Anfiteatro Lea Padovani – Montalto di Castro

Sabato 1 settembre

ore 17:30

“Trofeo di Vulci” – X Edizione

Parco Naturalistico Archeologico di Vulci

ore 21:30

Street Band

Marina di Montalto

ore 21:30

Spettacolo di teatro-canzone “Far finta di esser Gaber”

Anfiteatro Lea Padovani – Montalto di Castro

Domenica 2 settembre

ore 21:30

“Fabrizio De André & PFM” performed by Hamnesia

con performance di musica-danza-pittura “Tessitura dello svelamento”

Centro Servizi Via Tevere – Marina di Montalto

Sabato 8 settembre

ore 17:30

“Trofeo di Vulci” – X Edizione

Parco Naturalistico Archeologico di Vulci

Tutti i mercoledì ore 21:00

“Una valigia piena di libri” – letture animate

Centro Servizi di Via Tevere – Marina di Montalto

DAL 16 AGOSTO AL 20 AGOSTO SUMMER FESTIVAL 2018

Musica dal vivo, stand gastronomico, mercatino, gonfiabili a cura dell’Associazione Zero in Condotta Onlus Piazza delle Mimose – Pescia Romana

PARCO DI VULCI

Tutti i giorni: Vulci in e-Bike, visite guidate alla città e necropoli. Per info 0766870179 – info@vulci.it

Tutti i giovedì “A cena con gli Etruschi” preceduta da visita guidata alla città

Tutti i martedì “Vulci sotto le Stelle”. Visita guidata in notturna della Necropoli Orientale

Sabato e Domenica mattina battesimo del kayak presso il Laghetto del Pellicone

MOSTRE

Mostre d’arte presso Punti di Informazione Turistica a Pescia Romana e Marina di Montalto

MERCATINI

Mercatino artigianato Via dei Coralli – tutti i giovedì

Mercatino artigianato Via Vetulonia – giovedì e sabato

BALLI DI GRUPPO

Tutti i venerdì esibizione balli di gruppo a cura del centro anziani di Montalto di Castro presso Centro Servizi di Via Tevere – Marina di Montalto

P.I.T. – PUNTI INFORMAZIONI TURISTICA

Tutti i giorni, orario apertura: