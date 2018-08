Maltempo sulla Tuscia, vigili del fuoco al lavoro

NewTuscia – VITERBO – I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della Tuscia a causa del maltempo.

Prima una bomba d’acqua ha colpito un tratto tra Bomarzo e Orte, causando disagi con rami sulla strada e allagamenti, per poi spostarsi dalle 18.00 in poi lungo il litorale di Montalto.

Sono intervenute la squadra di Viterbo nella prima zona mentre quella di Gradoli è stata inviata sul litorale, dove ha svolto interventi mirati a spostare i rami e una pianta caduta per il vento e l‘acqua.

La situazione è in via di normalizzazione, quella un po’ più problematica è stata causata da allagamenti in alcune zone in cui l’acqua è arrivata a 30 cm dato che le fogne non riuscivano più a riceverla.