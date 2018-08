Fials: “Auguri al dirigente amministrativo Asl collocato in pensione”

NewTuscia – VITERBO – Dal 1 agosto c.a., il Dirigente Amministrativo Luciano Ciprini, è stato collocato in quiescenza dopo oltre 40 anni di servizio prestato nella ASL di Viterbo e, a nome degli associati Fials e di numerosi dipendenti che ne hanno apprezzato le doti umane e professionali, intendiamo ringraziare pubblicamente lo stesso Ciprini per quanto da lui dimostrato nella sua pluriennale esperienza dirigenziale e nell’encomiabile dedizione al lavoro.

Insieme a lui abbiamo trascorso una parte consistente della nostra vita e, insieme, abbiamo condiviso progetti utili per la gestione della Sanità viterbese, raggiungendo traguardi apprezzabili, mettendo insieme le nostre aspettative sindacali e le sue capacità di dirigente amministrativo, che hanno inciso positivamente e notevolmente anche su aspetti molto delicati e laboriosi come richiesto nella Politica delle Risorse Umane e di tutto ciò che riguarda la crescita e il percorso formativo di ogni singolo operatore del Comparto Sanità.

Il rapporto di lavoro e di amicizia avuto con Ciprini, ci spinge ad affermare che la sua meritata collocazione in pensione ci farà pensare con una certa nostalgia a quelle che sono state le sue caratteristiche migliori, come la puntualità, la preparazione, la capacità di mediazione e l’apprezzabile volontà di trovare la giusta soluzione per venire incontro alle richieste sindacali dei dipendenti della ASL.

Tutti insieme, auguriamo al professionista ed amico Luciano un nuovo inizio, un andare verso nuove esperienze e nuovi stimoli da vivere quotidianamente con tanto entusiasmo e piacevoli soddisfazioni, da condividere con gli ex colleghi ma, soprattutto, da gustare nell’ambito della sua meravigliosa famiglia, sua vera forza e speranza in tutto il suo contesto personale.

Ancora tantissimi auguri a Luciano Ciprini, neo pensionato, auguri che, crediamo, siano anche espressione delle altre rappresentanze sindacali della ASL viterbese, se non altro per l’equilibrio e la disponibilità da lui dimostrati nella miriade di riunioni che ci hanno visti costantemente impegnati nelle trattative aziendali finalizzate alla ottimizzazione dei Servizi ospedalieri e territoriali e alla tutela degli stessi operatori sanitari.

IL PRESIDENTE FIALS

( Roberto Talotta )