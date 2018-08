Comune di Viterbo. Kit scuola, le domande entro il 15 settembre

figli frequentanti la prima classe della scuola primaria. Si tratta dell’assegnazione di un buono acquisto per un “Kit scuola”, composto ad esempio da zaino, astuccio, quaderni, penne, del valore di € 75,00 per ciascun figlio (frequentante la prima classe della scuola primaria), spendibile presso gli esercizi commerciali che verranno comunicati al momento del ritiro del buono stesso”.

Coloro che intendono beneficiare del “Kit scuola”, sono invitati a presentare apposita richiesta sul modello, scaricabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione settori ed uffici – settore III – pubblica istruzione – avvisi pubblici ( http://www.comune.viterbo.it/viterbo/index.php/bandi-e-gare/bandi-di-gara/avvisi-pubblici/avvisi-pubblici-pubblica-istruzione ), unitamente all’attestazione ISEE e alla copia di un documento in corso di validità, all’Ufficio Protocollo del Comune di Viterbo, via Ascenzi, 1 – 2° piano, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, il martedì e il giovedì anche dalle ore 16 alle ore 17. Il modello potrà essere ritirato anche presso il Settore III in via Garbini 84/b – V piano – servizio Cultura, Pubblica Istruzione e Rapporti con l’Università, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 e dalle ore 17. Per presentare le domande c’è tempo fino al prossimo 15 settembre.