Assolidi Tarquinia, rinnovo cariche sociali e bilancio di un anno

NewTuscia – TARQUINIA – Venerdi 27 Luglio si è svolta la Assemblea annuale di Assolidi Tarquinia convocata per il rinnovo delle cariche sociali, per alcune modifiche ed integrazioni allo Statuto sociale e per una disamina della attività svolta nell’ultimo anno e per le prospettive future.

Quella di quest’anno è stata la terza assemblea annuale dalla ripresa delle attività della Associazione avvenuta nel 2016, ed ha segnato un vero record in termini di partecipazione e, novità senza precedenti, ha visto presenti contemporaneamente associati in rappresentanza , oltre che del Lido, di S.Agostino, S.Giorgio, Borgo delle Saline e del comprensorio di Marina Velca.

Per Assolidi Tarquinia è una priorità favorire le condizioni utili affinchè sul litorale si consolidi una verà comunità sociale che faccia proprie le reciproche diverse esigenze e prospettive e ne reclami la soluzione ed il compimento ad un’unica voce.

In ossequio al principio della perfetta equidistanza di Assolidi da tutti i partiti e movimenti politici alla Assemblea sono stati invitati rappresentanti della

Amministrazione comunale e della opposizione in consiglio comunale.

Con queste auspicate partecipazioni, si intendeva riaprire, seppure per il breve tempo della riunione, il dialogo tra i cittadini e le loro rappresentanze

su temi di interesse pubblico e di pertinenza comunale anche per constatare la sussistenza dei propositi espressi durante la campagna elettorale riguardo il rilancio del nostro

litorale.

Un momento di riflessione su questi temi ci è sembrato opportuno quanto necessario visto che dopo un anno di Amministrazione le realizzazioni portate a termine sono state davvero molto poche e la stagione turistica in corso sta evidenziando, purtroppo, un aumento della disaffezione dei flussi turistici verso il nostro litorale.

In rappresentanza della Amministrazione comunale ha partecipato l’Assessore ai LL.PP. Laura Sposetti, mentre nessuno dei componenti della opposizione o delle forze politiche di

cui sono espressione ha partecipato alla Assemblea; peccato, per loro è stata una occasione persa per vivere un momento di confronto e di democrazia viva anche per illustrare il contributo da loro apportato alla causa della soluzione delle questioni critiche del litorale.

La presenza della Sposetti ha stimolato una vivace ma corretta discussione su temi cari ai cittadini quali la annosa carenza dei servizi; , in particolare il ritiro della nettezza urbana

riveste degli aspetti a tratti caotici equilibrati dalla generosa laboriosità dei lavoratori tutti che sopperiscono col loro impegno alle carenze di mezzi ed organizzazione che competono ad altri.

A tale proposito una persona nel suo intervento ha sottolineato quanto sia notevole l’apporto alle casse comunali da parte delle unità immobiliari del litorale relativamente alla

riscossione dei tributi per il conferimento dei rifiuti urbani nonostante il servizio sia, in effetti, prestato soltanto per circa tre mesi in corrispondenza della stagione estiva. La

stessa persona ha chiesto perchè nonostante questa poderosa contribuzione ed il rapporto entrate/uscite penda decisamente dalla parte delle prime, non si provveda

all’incremento del numero dei cassonetti ed alla sostituzione di quelli rotti o privi di copertura al fine di rendere decorosi e, rispondenti a norme di elementare i luoghi pubblici.

Altro argomento sollevato da Assolidi è stata la mancanza della corretta informazione sullo stato di salute del nostro mare che da anni viene dichiarato perfettamente balneabile da

Arpalazio unico Ente autorizzato ad eseguire analisi delle acque marine ed a valutarne le caratteristiche chimico-fisiche-batteriologiche, ecc. La palese mancanza d’informazione

lascia spazio a notizie allarmanti quanto infondate che generano sconcerto tra noi cittadini e , soprattutto, tra i turisti. Assolidi nella scorsa primavera propose alla Amministrazione di affiggere nei locali pubblici delle semplici locandine con i dati analitici ricavati mensilmente dalle analisi ARPA con tanto di giudizio di balneabilità, così da fugare dubbi e dare certezze a tutti.

Assolidi propose di farsi carico di questo servizio, ma nell’incontro con la Amministrazione dello scorso Giugno la delegazione fu informata che tale compito sarebbe stato svolto da Assotour (la Associazione degli operatori commerciali del Lido); la notizia fu appresa con soddisfazione. Purtroppo la iniziativa è rimasta allo stato d’intenzione e cittadini e turisti si rimpallano notizie, informazioni più o meno vere, più o meno false utili soltanto a creare incertezza e sconcerto. Assolidi ha ribadito la propria disponibilità a svolgere volontariamente questo servizio alla unica condizione di avere a disposizione dati aggiornati ed ufficiali per tutto il periodo dell’anno durante il quale

Arpalazio svolge le analisi delle acque marine. Sono seguite altre domande alle quali l’Assessore ha risposto in modo cordiale ed esaustivo.

La Assemblea ha eletto i componenti del nuovo Direttivo che sono : Befani Lorenzo, Ciaola Maria Grazia, Clementi Sandro, Colotti Alessio, Felici Marco, Gatti Antonella, Mattioli Anna, Mazzella Patrizia. Rosati Pierpaolo M., Spitoni Cesare, Testaguzza Antonio. Sono stati eletti altresì i componenti del Collegio dei Garanti-Revisori dei Conti : Bianchi

Federica, Granieri Susanna, Sensini Daniela e Viscarelli Massimiliano.

A breve i due organi sociali si riuniranno per la elezione delle cariche interne e per il varo dei programmi per l’anno sociale 2018/19.