Agosto al Museo del Fiore di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Ed anche agosto sta arrivando con il suo caldo e la voglia di mare, di passeggiate, di sole e tanto divertimento!!! Il Museo del fiore quest’anno vi propone tanti momenti per scoprire la natura e divertirvi imparando per tutti coloro che vorranno soggiornare tra le colline dell’Alfina!!!

Solo per agosto il Museo del fiore resterà aperto dal martedì alla domenica mentre a settembre tornerà l’apertura ordinaria dal mercoledì alla domenica, sempre con orario 10.00 – 13.00 e 15.00 -19.00. I giorni 23 agosto e 1 set tembre, in occasione degli eventi serali, il Museo seguirà l’orario 16.00 – 23.00, rimanendo chiuso la mattina.

Ed ecco quindi il programma de “L’estate 2018 al Museo del fiore” che ormai da quindici anni offre ai suoi visitatori un fiorire di iniziative, adatte a tutti, grandi e piccini, amanti della natura, esperti conoscitori ma anche escursionisti.

Dal martedì alla domenica avremo “Un museo per curiosare” visite guidate su richiesta, giochi interattivi al Museo del fiore con mostra “In Bocca al Lupo!”; invece venerdì e sabato dalle 16.30 alle 18.30 – Il Museo per i più piccoli – “Giochi al Museo d’estate … con le ali del pronubo!” dove potrete fare visite guidate giocose ed interattive al Museo adatte ai più piccoli e poi partecipare al “gioco del pronubo” per scoprire i segreti più nascosti degli amici impollinatori.

L’appuntamento serale con La scienza al Museo sarà giovedì 23 agosto ore 17.30 – 22.30 con “Mani alate nella notte … tornano al casale Giardino! – Quattro voli al tramonto ad orecchie tese per ascoltare i pipistrelli”; il programma prevede un’attività teorico-pratica dedicata alla conoscenza dei pipistrelli di Monte Rufeno con la collaborazione delle naturaliste, un laboratorio per bambini a cura dell’Ape Regina ed infine una passeggiata notturna con il bat-detector.

E a settembre vi aspettiamo sabato 1 dalle ore 17.00 – 21.00 con “Il Re di Monte Rufeno che paura NON fa!!!, una serata dedicata alla conoscenza del lupo Achille, del suo branco a Monte Rufeno e degli altri mammiferi. Avremo nuovamente la collaborazione delle naturaliste della Riserva Naturale Monte Rufeno, e realizzeremo una passeggiata “fiabesca” al tramonto con osservazione di tracce nel bosco intorno al Museo del fiore.

La visita alla struttura museale è ad ingresso ordinario in ogni giorno di apertura, le attività per bambini hanno un costo a partire da €4, l’evento del 23 agosto €27, il 1 settembre €8. Tutti i costi sono comprensivi del biglietto ridotto di ingresso al Museo.

Per informazioni e prenotazioni obbligatorie L’Ape Regina: 0763 -730065, 388.8568841, eventi@laperegina.it.